Donald Trump Buka File JFK, Konsultan Politik Bilang Ini

LBJ adalah singkatan Lyndon B. Johnson, yang merupakan wakil presiden saat Kennedy terbunuh. Pada sore hari setelah peristiwa itu, Johnson langsung disumpah di dalam pesawat kepresidenan AS Air Force One sebagai Presiden menggantikan Kennedy.

Buku The Man Who Killed Kennedy: The Case Against LBJ oleh Roger Stone. Google.bookb.com