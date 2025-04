Donald Trump Bukan Presiden AS Pertama Pengobar Perang Tarif

DALAM masa kepemimpinannya yang belum lagi genap 100 hari, Presiden AS Donald Trump telah mengobarkan perang tarif yang membuat seluruh dunia gonjang-ganjing. Bloomberg mencatat, kerugian pasar selama tiga hari – Kamis, Jumat, dan Senin – telah menghapus sekitar $10 triliun nilai ekuitas global. Nilai tersebut setara dengan 10 persen dari produk domestik bruto global, dan lebih besar dari gabungan PDB 150 negara.

S&P 500, indeks pasar saham yang melacak kinerja 500 perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat, mengalami penurunan terdalam selama empat hari sejak indeks ini dibuat pada tahun 1950-an, seperti dilaporkan Al Jazeera.

Namun, untuk semua kekacauan yang telah ditimbulkan oleh Trump, ia bukanlah presiden AS pertama yang mengobarkan perang tarif. Faktanya, ia mengikuti jejak para pendahulunya yang mencoba menggunakan tarif sebagai senjata untuk membuat negara lain mengikuti kepentingan Washington.

Berikut, beberapa perang tarif yang terjadi di masa lalu, seperti dirangkum Al Jazeera: Tarif Smoot-Hawley Pada 1929, pasar saham jatuh di Wall Street, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh AS dan seluruh dunia. Depresi Besar, sebuah periode gejolak ekonomi global yang akan berlangsung selama satu dekade, dimulai.

Pada Juni 1930, Presiden Herbert Hoover menandatangani Undang-Undang Smoot-Hawley. Undang-undang ini semula ditujukan untuk memberlakukan tarif untuk melindungi petani AS dari persaingan asing. Tarif impor yang dikenakan pada saat itu sekitar 20 persen untuk barang-barang pertanian dan industri.

Pemberlakuan UU ini langsung memicu perang dagang. Beberapa negara, termasuk Kanada, Prancis, dan Spanyol, memberlakukan tarif pembalasan terhadap produk-produk AS. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi AS melemah. Ekspor AS turun 61 persen. Akibatnya popularitas Hoover jatuh. Franklin D Roosevelt dari Partai Demokrat mengalahkannya dalam pemilihan presiden 1932.

Roosevelt berusaha memulihkan ekonomi AS dengan menandatangani Reciprocal Trade Agreements Act (Undang-Undang Perjanjian Perdagangan Timbal Balik) pada 1934. UU ini menyerukan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara-negara lain. Antara tahun 1934 dan 1939, pemerintahan Roosevelt menegosiasikan perjanjian perdagangan dengan 19 negara. Perang Ayam Selama Perang Dunia II dari 1939 hingga 1945, AS mengalami krisis daging merah. Pemerintah AS memulai kampanye untuk mendorong orang Amerika makan ikan dan unggas sebagai gantinya. Pada tahun-tahun berikutnya, AS meningkatkan peternakan ayam di pabrik, yang menurunkan harga unggas.

Eropa mulai membeli ayam murah dari AS. Akibatnya, para peternak Eropa takut tersingkir dari pasar karena ayam-ayam Amerika yang cepat dan murah mengalahkan ayam-ayam Eropa yang lebih lambat dan lebih mahal.

Merasa perlu memberikan perlindungan kepada para peternaknya, pada 1962, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) memberlakukan tarif pada ayam Amerika. Pada 1963, Presiden Lyndon B Johnson memberlakukan tarif pembalasan atas: tepung kentang, brendi, dekstrin, bahan kimia yang digunakan untuk membuat kertas, dan truk mobil.

"Pajak ayam" untuk truk ringan tetap berlaku. Hal ini menyebabkan permainan kucing-kucingan antara produsen asing yang mencoba mengakses pasar AS dan regulator. Para produsen mencoba membuat model yang dapat memenuhi spesifikasi untuk kendaraan penumpang, atau dapat dirakit di AS. Pada akhirnya, produsen mobil Asia, terutama dari Jepang, sebagian besar mendirikan pabrik di Amerika Utara. Perang Kayu AS vs Kanada AS dan Kanada terlibat dalam perang kayu pada 1980an. Kanada memberikan lahan-lahan pemerintah untuk ditanami kayu. Sementara AS menanam di tanah-tanah milik pribadi. Subsidi ini membuat kayu-kayu Kanada dapat dijual dengan harga lebih rendah di AS, sehingga memicu beberapa konflik, tarif dan tarif pembalasan.

AS mengenakan tarif 14 persen terhadap kayu-kayu Kanada bahkan jauh sebelum ancaman Trump untuk menambah tarif 25 persen. AS mengimpor hampir separuh produk kayunya dari Kanada, menurut Observatory of Economic Complexity. Tarif Mobil Jepang Pada 1987, Presiden Ronald Reagan memberlakukan tarif 100 persen untuk impor Jepang senilai $300 juta, yang mempengaruhi, khususnya, mobil dari negara Asia Timur tersebut.

Pemerintahan Reagan mengatakan bahwa mereka telah memberlakukan tarif ini sebagai akibat dari pengingkaran Tokyo terhadap persyaratan perjanjian perdagangan semikonduktor tahun 1986 dengan Washington. Perjanjian tersebut meminta Jepang untuk membuka pasarnya untuk ekspor semikonduktor komputer yang dibuat oleh AS. Perang Baja dengan Eropa Untuk meningkatkan industri baja Amerika, Presiden George W Bush menerapkan tarif mulai dari 8 hingga 30 persen untuk baja dari negara asing. Meksiko dan Kanada dikecualikan dari hal ini, tetapi hal ini memukul Eropa.

Tarif ini mempengaruhi industri baja AS. Beberapa perusahaan baja yang lebih kecil bangkrut atau diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar.

Sebagai pembalasan, Eropa mengancam tarif pada berbagai produk Amerika, mulai dari jeruk dari Florida hingga sepeda motor Harley Davidson. Beberapa hari sebelum Eropa memberlakukan tarif ini, Bush mencabut tarif baja pada 2003. Tarif Pertama Trump Pada Januari 2018, Donald Trump memberlakukan tarif untuk semua panel surya dan mesin cuci. Meskipun tarifnya tidak membedakan negara asal produk ini, Cina adalah produsen panel surya terbesar di dunia. Pada bulan Juni 2018, Trump memberlakukan tarif 25 persen untuk lebih dari 800 produk dari Cina.

Di antara itu, pada bulan April 2018, Beijing merespons dengan tarif pembalasan 178,6 persen untuk sorgum dari AS. Tarif ini dihapus pada bulan Mei 2018. Cina juga memberlakukan tarif 25 persen pada 128 produk AS termasuk kedelai dan pesawat terbang.

Pada tahun itu, Trump juga menerapkan tarif 25 persen untuk baja, dan tarif 10 persen untuk aluminium, dari Kanada, Meksiko, dan negara-negara Uni Eropa. Seperti halnya Cina, negara-negara yang menjadi target juga membalas.