Donald Trump Penuh Manuver, Apakah Hubungan Amerika Serikat dan Eropa Masih Baik-baik Saja?

Menurut analisis European Union Institute for Security Studies, pengabaian terhadap Eropa memunculkan beberapa skenario. Di satu sisi, Trump mungkin melihat pengabaian sebagai tujuan kebijakan: Program “America First” membuat AS harus mengalihkan fokus ke pertahanan tanah air AS, dan tantangan yang ditimbulkan oleh Cina. Kedua hal ini mengakibatkan pengurangan pasukan AS secara progresif di Eropa.