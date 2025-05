Donald Trump Presiden AS ke-45

TEMPO.CO, Washington-Donald Trump, kandidat presiden Amerika Serikat (AS) dari kubu Republik dipastikan memenangkan pemilihan presiden dengan perolehan sementara 274 suara perwakilan (electoral votes). Jumlah suara yang diperoleh Trump melewati batas minimal, yakni 270.



Trump, seperti dikutip dari Al Arabiyah, meraih suara besar dari Pennsylvania sebanyak 20 suara perwakilan. Sumbangan suara dari Pennsylvania, kantong kubu Demokrat.



Baca:

Hal Penting untuk Tahu Presiden AS ke-45, Hillary atau Trump

Kebijakan Hillary Clinton-Donald Trump di 5 Program Utama

Hindu Sayap Kanan di India Rayakan Kemenangan Donald Trump



Sementara Hillary Clinton, kandidat presiden AS dari kubu Demokrat, untuk sementara ini meraih 218 suara perwakilan.



Harapan Hillary Clinton dari kantong-kantong demokrat dan pemilih mengambang di negara bagian Ohio.



Para jurnalis yang berada di pusat pendukung Hillary Clinton di New York, segera meninggalkan gedung itu sejam sebelum Trump memenangkan suara itu.



AL ARABIYAH | MARIA RITA