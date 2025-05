Dua Presenter TV Adu Mulut Gara-gara Warna Baju

TEMPO.CO, Jakarta - Dua presenter berita atau news anchor stasiun televisi Nine News adu mulut lantaran memakai baju dengan warna yang sama. Pertengkaran memalukan itu terekam kamera, yang kemudian tersebar luas di Internet.



Insiden itu terjadi pada Rabu, 11 Januari 2017, ketika presenter berita jaringan Nine News, Amber Sherlock, menyadari rekan kerjanya, Julie Snook, dan tamu undangan, psikolog Sandy Rea, memakai baju putih sama sepertinya.



Sherlock terus memarahi temannya itu dan memintanya memakai jaket berwarna lain. Hal itu membuat tamu mereka, Rea, merasa aneh. Bahkan Sherlock turut meminta produser mengarahkan Snook untuk memakai jaket karena mereka memakai baju putih.



Namun Snook enggan melakukannya karena tidak memiliki waktu mengganti pakaian dan mengaku lupa membawa jaket hitam, seperti yang dipesankan Sherlock via iPhone-nya.



Sebaliknya, Sherlock terus bersikeras mengarahkan temannya itu mengganti pakaian.

"Saya sudah mengatakan kepadamu dua jam lalu bahwa saya akan memakai baju putih," katanya, seperti dilansir News.com.au pada 13 Januari 2017.



Snook menjawabnya dengan mengatakan, apakah masalah bila mengenakan pakaian dengan warna sama. Sherlock kemudian meneriakinya lebih keras daripada sebelumnya.



Snook akhirnya mengalah. Seorang pekerja memberinya jaket hitam untuk menghindari keributan yang lebih besar sebelum mereka melanjutkan program tersebut.



Dua presenter berita itu kemudian tersenyum sepanjang program tersebut berlangsung. Sherlock kemudian mengeluarkan pernyataan maaf karena bersikap keterlaluan memaksa rekannya mengganti pakaian.



Rekaman kejadian itu turut tersebar di media sosial, tapi pihak yang membocorkan video tersebut tidak diketahui. Kedua presenter juga telah dipanggil pihak manajemen untuk dimintai penjelasan mengenai kelakuan memalukan itu.



NEWS.COM.AU | SYDNEY MORNING HERALD | YON DEMA