Dua Tantangan Bos Baru Intel Amerika CIA

TEMPO.CO, Washington - Mike Pompeo dikukuhkan sebagai direktur badan intelijen Amerika Serikat, Central Intelligence Agency (CIA), oleh Senat AS, Senin 23 Januari 2017. Dia lolos melalui pemungutan suara 66-32. Kongresman dari Kansas itu dilantik sebagai bos baru CIA pada Senin malam oleh Wakil Presiden, Mike Pence.



Sebagai direktur CIA menggantikan John Brenan, Pompeo akan bertanggung jawab untuk mengelola jaringan mata-mata global saat masalah keamanan meningkat, termasuk agresi baru dari Rusia, ambisi nuklir Korea Utara, dan ancaman terorisme yang ditimbulkan oleh ISIS.



Menurut Washington Post, tantangan awal yang harus dia hadapi adalah bagaimana membangun hubungan yang lebih baik antara CIA dan Presiden Donald Trump. Keduanya terlibat dalam perselisihan keras setelah CIA mengindikasikan bahwa Rusia mengintervensi pemilihan presiden Amerika Serikat yang dimenangkan Trump.



Trump mengawali hari pertamanya sebagai presiden dengan mengunjungi markas CIA di Langley, Virgina, Sabtu 21 Januari 2017. Kunjungan itu dianggap sebagai upaya Trump untuk membuat awal hubungan baru dengan badan rahasia itu. Saat di CIA, Trump lebih banyak menyampaikan keluhan dan mengkritik media yang dianggap membesar-besarkan perseteruannya dengan badan intelijen Amerika ini.



Trump mengungkapkan rasa percayanya kepada Pompeo, seorang pengusaha yang pernah bertugas sebagai komandan tank di Angkatan Darat dan lulus dengan peringkat teratas di Akademi Militer AS di West Point. "Badan-badan intelijen sangat penting dan sangat sangat penting," kata Trump saat konferensi pers.



Michael Morell, mantan wakil direktur CIA dan pendukung Hillary Clinton selama kampanye, mengatakan bahwa ia telah "mengagumi" Pompeo setelah terlibat dalam percakapan setelah Pompeo ditetapkan untuk tugas ini. Morell mengatakan dia mengharapkan Pompeo masuk ke CIA tanpa praduga, menunda untuk mengambil keputusan penting sampai ia memiliki kesempatan untuk meninjau pekerjaannya.



"Pompeo memiliki dua tantangan utama: meyakinkan para pekerja CIA yang skeptis tentang dia dan membuat suara CIA didengar oleh Trump di Gedung Putih," kata Morell. "Saya tahu Pompeo, dan dia akan berhasil di tantangan pertama. Tantangan yang kedua itu akan menjadi isu yang akan menentukan masa jabatannya sebagai direktur."



Selama sidang konfirmasinya di Senat, Pompeo bersumpah bahwa ia akan menentang Trump jika diperintahkan untuk mengarahkan badan rahasia ini untuk melanjutkan langkah-langkah interogasi brutal terhadap tersangka terorisme. Dia juga menggambarkan konsensus di kalangan badan mata-mata AS bahwa Rusia meretas pemilu untuk membantu kemenangan Trump, sebagai "suara" penghakiman.



