TEMPO.CO, Abu Dhabi - Pengembang Dubai, Meydan, mengumumkan kepada publik bahwa perusahaannya akan mengerjakan proyek raksasa yang dikenal dengan Meydan One, yakni proyek pembangunan menara setinggi 711 meter.



Menara ini bakal dilengkapi pusat perbelanjaan, ruang terbuka menghadap langit terbesar di dunia, air mancur yang bisa menari-nari, dan atap bangunan terbuka sehingga bisa melihat angkasa.



Dalam sebuah pernyataan yang diterima Al Arabiya News, perusahaan ini mengumumkan rencananya membangun menara pencakar langit di area seluas 3.600 hektare. “Bangunan tersebut dilengkapi pula rumah tinggal dan hotel.”



Menurut penjelasan penguasa Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Senin, 3 Agustus 2015, proyek raksasa yang dikerjakan pengembang Meydan City Corporation itu meliputi pembangunan 78.300 rumah tinggal, menara Dubai One setinggi 711 meter, Meydan One Mall, ruang publik dilengkapi air mancur menari-nari, kanal sepanjang 4 kilometer, dan dermaga marina.



“Pembangunan tahap pertama dijadwalkan selesai sebelum 2020, ketika jumlah penduduk Dubai diramalkan mencapai 3,4 juta,” ucapnya dalam sebuah pernyataan. “Proyek ini termasuk pula pembuatan pantai sepanjang 300 meter yang bisa dipakai berenang oleh pengunjung, perahu dayung, kayak, lapangan bola voli pantai, dan kerlap-kerlip lampu pada malam hari.”



AL ARABIYA | CHOIRUL AMINUDDIN