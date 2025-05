Dubes Palestina Berharap Hasil KAA Bisa Usir Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi berharap hasil penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika ke-60 tahun ini dapat menghasilkan sesuatu yang konkret untuk negaranya. Fariz mengatakan hasilnya itu adalah kemerdekaan untuk negaranya yang saat ini masih dijajah Israel.



"Palestina merupakan negara yang masih dalam penaklukan, kami belum sepenuhnya merdeka," kata Fariz, di Jakarta Convention Center, Ahad, 19 April 2015. "Kami berharap perhelatan Konferensi Asia-Afriika ini kembali menyuarakan kemerdekaan dan kebebasan bagi negara yang masih terjajah."



Fariz kagum dengan Indonesia. Musababnya, pembahasan dalam Konferensi Asia-Afrika itu masih terkait dengan isu kedaulatan dan deklarasi Palestina. Fariz juga yakin, Indonesia tidak akan membiarkan saudara muslimnya di Palestina terus tergusur akibat ulah yang dilakukan Israel.



Untuk itu, Fariz meminta hasil dari KAA dapat dirumuskan langkah dan strategi yang nyata soal pembebasan dan kemerdekaan Palestina. "Misalnya membawa pesan dan seruan kepada Israel agar segera menarik mundur pasukannya dari tanah Palestina," ujar Fariz.



Menurut Fariz, hasil KAA nantinya bisa menjadi acuan dan legitimasi kepada dunia internasional bahwa Palestina berhak mendapatkan tanah yang merdeka. Apalagi, kata Fariz, KAA ini merupakan ajang bergengsi di dunia internasional.



Fariz berharap semakin banyak dukungan yang diberikan kepada negara Palestina di ajang pertemuan tingkat tinggi internasional, semakin juga dia optimistis tanah airnya itu akan bebas dari cengkaraman Israel. "Ini sangat bermanfaar bagi kami, Indonesia sangat membantu nasib kami."



Ada tiga isu yang akan dibahas pada penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika yang dilaksanakan di Jakarta dan Bandung dari 19-24 April 2015. Pertama bertajuk Bandung Message 2015: Strengthening South-South Cooperation to Promote World Peace and Prosperity. Lalu ada dokumen Reinvigorating the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP). Terakhir, Declaration on Palestine.



Fariiz mengatakan semua delegasi yang hadir dalam pembukaan KAA, setuju dengan pembahasan mengenai Declaration on Palestine. "Karena solidaritas semangat kemerdekaan terhadap negara di Asia-Afrika," ujar Fariz.



REZA ADITYA