Dubes Spanyol Puji Peran Goenawan Mohamad dalam Jurnalisme

Sastrawan sekaligus pendiri Tempo Goenawan Mohamad memperoleh penghargaan Official Cross of the Order of "Isabel la Catlica" dari Raja Spanyol Felipe VI, di kediaman Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Francisco de Ass Aguilera Aranda, di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025. Tempo/Savero Aristia Wienanto