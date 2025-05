TEMPO.CO, Kairo - Amerika Serikat akan mengirimkan delapan jet tempur F-16s ke Mesir pada Kamis, 30 Juli 2015, dan Jumat, 31 Juli 2015. Keterangan tersebut disampaikan Kedutaan Besar AS di Kairo, Kamis.



Dalam pernyataannya kepada media, Kedutaan mengatakan pengiriman alat tempur udara ini merupakan bagian dari dukungan AS terhadap Mesir demi menjaga keamanan regional.



Semua pesawat tempur itu akan diterbangkan langsung dari AS dan akan bergabung dengan skuadron Angkatan Udara Mesir. "Jet tempur F-16s sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan regional," ucap Mayor Jenderal Charles Hooper dari Kedutaan AS di Kairo.



Pernyataan Kedutaan juga menyebutkan bahwa AS akan mengirimkan lagi empat F-16s ke Mesir pada musim panas tahun ini. "Pengiriman ini sebagai bagian dari paket bantuan tahunan senilai US 1,3 miliar (sekitar Rp 18 triliun) untuk rakyat Mesir."



Sementara itu, pada 17 Juni 2015, AS telah mengirimkan dua kapal perang ke Mesir seharga US$ 1,1 miliar atau sekitar Rp 15 triliun. Pengiriman ini merupakan bentuk kerja sama strategis di antara kedua negara.



Angkatan Laut Mesir baru-baru ini mengambil bagian dalam operasi tempur yang dipimpin Arab Saudi untuk menggempur kaum Houthi di Yaman. Militer Mesir juga berperang melawan pemberontakan milisi Islam di Sinai Utara.



AHRAM | CHOIRUL AMINUDDIN