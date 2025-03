Elon Musk Dukung Gagasan agar AS Keluar dari PBB dan NATO

TEMPO.CO , Jakarta - Elon Musk — miliarder Amerika Serikat dan penyandang dana utama untuk kampanye 2024 bagi Presiden Donald Trump— mendukung gagasan agar pemerintah AS keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara ( NATO ).

Sebelumnya pada akhir Februari, Partai Republik di Senat AS mengajukan rancangan undang-undang yang meminta agar AS menarik diri sepenuhnya dari PBB.

Dokumen tersebut menyerukan penghentian semua pendanaan AS untuk organisasi tersebut dan melarang keterlibatan AS dalam misi penjaga perdamaian PBB.

"Saya sepakat," kata Musk di X pada Sabtu malam seperti dilansir Antara , sebagai tanggapan atas unggahan dari komentator politik sayap kanan AS Gunther Eagleman, yang menyatakan sudah waktunya bagi AS "meninggalkan NATO dan PBB."

Setelah menjabat pada 20 Januari 2025, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif mengenai penarikan keanggotaan negaranya dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ia menuding ketidakadilan dalam kebijakan pendanaan WHO.