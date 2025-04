Empat Dampak Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi dengan Qatar

TEMPO.CO, Doha-Pemutusan hubungan diplomatik negara-negara Teluk dengan Qatar berdampak signifikan kepada dunia. Berikut empat hal yang berdampak dengan isolasi Liga Arab terhadap Qatar.



1. Melonjaknya harga minyak.

Seperti dikutip dari Reuters, Senin 5 Juni 2017, harga minyak mentah acuan Brent LCOc1 menguat 1,1 persen menjadi USD 50,48 per barel. Begitu pula dengan harga minyak Amerika Serikat CLc1 naik 1 persen menjadi USD 48,17 per barel.



Mengutip laman Straitstimes.com, harga minyak AS acuan West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli naik sebesar 76 sen menjadi US $ 48,42 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan harga minyak acuan Brent untuk pengiriman Agustus naik 66 sen menjadi USD 50,61 per barel di ICE Futures Europe Exchange yang berbasis di London.



2. Terancamnya Keberadaan pangkalan militer terbesar Amerika di Timur Tengah.

Qatar menjadi tuan rumah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat. Kebuntuan diplomatik bisa berimplikasi pada Amerika Serikat yang mempertahankan konsentrasi terbesar personil militernya untuk Timur Tengah di Pangkalan Udara Al Udeid Qatar.



Pangkalan yang luasnya mencapai 20 mil di barat daya Qatar merupakan rumah bagi sekitar 11.000 personil militer Amerika.



3. Pemutusan diplomatik bisa menekan pasokan makanan.

Adel Abdel Ghafar, seorang ilmuwan di Brookings Doha Center mengatakan, pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar bisa berimplikasi pada keamanan pangan negara itu. Negara Teluk kaya minyak itu mengandalkan impor makanan dari Arab Saudi, khususnya susu dan unggas yang diangkut melalui darat dan udara.



4. Penanganan Terorisme.

Berbicara dari Australia, Rex Tillerson, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, mendorong semua pihak untuk duduk bersama dan mengatasi perbedaan mereka. Menurutnya pemutusan hubungan antara negara-negara Teluk dengan Qatar memiliki dampak signifikan pada perjuangan terpadu melawan terorisme di wilayah tersebut atau secara global.

CNN|REUTERS|YON DEMA