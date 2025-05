Fakta Fidel Castro: Pidato 7 Jam Sampai 634 Kali Mau Dibunuh

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pemimpin Kuba Fidel Castro yang berkuasa di negara ini sejak revolusi 1959 dan mengubah negeri ini menjadi komunis semasa lima dekade berkuasa di Kuba, meninggal dalam usia 90 tahun, Sabtu, 26 November 2016.



Pemerintah Kuba menetapkan hari berkabung nasional selama sembilan hari. Selama hari berkabung, semua aktivitas dan acara akan dibatalkan. Bendera Kuba akan dikibarkan setengah tiang.



Baca: Marxisme Castro Adalah 'Produk' Gagal Washington



"Program radio dan televisi akan menayangkan program informatif, patriotik, dan historis,” ujar pejabat Dewan Negara Kuba, seperti yang dilansir The New York Times, Sabtu, 26 November 2016.



Setelah kabar kepergian Fidel Castro diumumkan, televisi Kuba menayangkan program spesial tentang Fidel. Salah satunya rekaman saat Fidel berpidato dalam masa perjuangan revolusi.



Berikut adalah fakta-fakta Fidel Castro:





1. Lima Dekade







Fidel Castro memimpin Kuba selama lima dekade dan merupakan kepala negara ketiga terlama di dunia yang berkuasa setelah Ratu Elizabeth dari Inggri dan Raja Thailand. Untuk sementara, dia menyerahkan kekuasaan kepada adiknya Raul pada Juli 2006 setelah menjalani bedah usus. Pengalihan kekuasaan resmi pada 2008.





2. Bungkuk dan Susah Jalan







Pada tahun-tahun terakhirnya, Castro kadang muncul di muka publik dan dalam video atau foto yang biasanya saat bertemu tamu. Dia menulis ratusan artikel untuk media resmi pemerintah. Bungkuk dan sudah susah berjalan, Castro terakhir terlihat di muka publik dua kali pada 2012 dan dua kali pada 2013.



Baca: Fidel Castro Wafat, Ini Beda Komentar Trump dan Obama



Fidel Castro terlihat di depan publik pada 8 Januari 2014, pada pembukaan sebuah pusat kebudayaan, kendati foto-foto para tamu kehormatan di rumah Castro muncul setelah itu.





3. Pidato Terlama







Castro memegang rekor berpidato paling lama di PBB, yakni 4 jam dan 29 menit, pada 26 September 1960. Salah satu pidato terpanjangnya tercatat berdurasi 7 jam dan 30 menit setelah majelis nasional memilihnya kembali sebagai presiden untuk lima tahun berikutnya pada 24 Februari 1998.





4. 634 Kali Selamat







Fidel Castro selamat dari 634 kali upaya pembunuhan, yang kebanyakan diotaki oleh Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) dan organisasi-organisasi Kuba pengasingan di AS. Mulai dengan pil racun, cerutu beracun, kerang yang meledak, dan pakaian renang yang sudah dicemari bahan kimiat.



Baca: Fidel Castro Meninggal, Kuba 9 Hari Berkabung



Cara lain membunuh dia adalah dengan memberikan bubuk yang membuat jenggotnya rontok sehingga menjatuhkan popularitasnya.





5. Lolos Sanksi







Kendati berusaha dibunuh, invasi kaum Kuba pengasingan dukungan AS di Teluk Babi dan lima dekade sanksi ekonomi, Castro lolos sampai melewati masa berkuasa sembilan presiden AS, dari Dwight Eisenhower sampai Bill Clinton, dan baru mundur ketika George W. Bush berkuasa.





6. Stop Cerutu







Castro mengunyah cerutu Kuba namun berhenti pada 1985. Beberapa tahun kemudian dia mengingatkan bahaya merokok dengan berkata, "Yang paling baik yang bisa Anda lakukan dengan kotak cerutu ini adalah memberikannya kepada musuhmu."





7. Orang Paling Berpengaruh







Majalah Magazine pada 2012 menobatkan Fidel Castro sebagai salah satu dari seratus yang orang paling berpengaruh sepanjang masa.





8. Skandal dan Anak







Fidel Castro memiliki sembilan anak dari lima perempuan. Putera tertuanya Fidel Castro Diaz-Balart yang dianggap sebagai duplikat ayahnya dan akrab disapa Fidelito adalah ilmuwan nuklir didikan Soviet yang lahir pada 1949 hasil pernikahannya dengan Mirta Diaz-Balart.



Baca: Tutup Usia di 90, Ini Perjalanan Hidup Fidel Castro



Anak perempuannya Alina Fernandez--hasil hubungan gelapnya dengan seorang sosialita Havana manakala Castro menjadi anggota kelompok perlawanan bawah tanah pada 1950-an--kabur dari Kuba dengan menyamar sebagai turis pada 1993 dan merupakan pengkritik utamanya.



Castro memiliki lima anak dari istri berikutnya sejak 1960-an, Dalia Soto del Valle. Dia juga memiliki seorang putera dan seorang putri dari dua wanita teman selingkuhnya sebelum dia naik berkuasa.



ANTARA | BC



Simak Pula

Setelah Dihamili, Apa yang Bikin Anneke Carolline Stres?

Tarif Duduk Semeja Ahok-Djarot Rp 5 Juta, Apa yang Didapat?