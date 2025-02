FAO dan Badan Karantina Indonesia Sepakati Kuatkan Keamanan Hayati Nasional

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Karantina Indonesia dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) mengumumkan penyelesaian proyek Program Kerja Sama Teknis (TCP) pada hari ini, Kamis, 6 Februari 2025. Proyek itu bertujuan untuk memperkuat sistem keamanan hayati nasional.