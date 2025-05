Fidel Castro Meninggal, Kuba 9 Hari Berkabung

TEMPO.CO, Havana - Tokoh revolusi Kuba, Fidel Castro, meninggal. Pemerintah Kuba menetapkan hari berkabung nasional selama sembilan hari.



Selama hari berkabung, semua aktivitas dan acara akan dibatalkan. Bendera Kuba akan dikibarkan setengah tiang. “Program radio dan televisi akan menayangkan program informatif, patriotik, dan historis,” ujar Council of State Kuba,seperti dilansir The New York Times, Sabtu, 26 November 2016.



Setelah kabar kepergian Fidel Castro diumumkan, televisi Kuba menayangkan program spesial tentang Fidel. Salah satunya rekaman saat Fidel berpidato dalam masa perjuangan revolusi.



Fidel Castro tutup usia di umur 90 tahun. Jasadnya akan dikremasi hari ini juga. Fidel akan dimakamkan di Santiago pada 4 Desember 2016.



Rakyat Kuba diundang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Fidel pada Senin dan Selasa dengan menandatangani “janji untuk patuh kepada konsep revolusi”. Abu Fidel akan dibawa melintas negara mulai Rabu dari Havana ke Santiago. Rute yang diambil merupakan rute yang diambil Fidel Castro saat memenangkan revolusi pada 1959.



VINDRY FLORENTIN | THE NEW YORK TIMES