TEMPO.CO, Nottingham - Raglan Road, sebuah bar yang dimiliki warga Irlandia di Nottingham, Inggris, menarik perhatian orang. Penyebabnya, foto kandidat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam ukuran besar dipajang di kloset toilet pria di bar itu.



Foto Trump di kloset pria itu pun diunggah ke media sosial dan mendapat banyak tanggapan.



Dua bulan lalu, seperti dikutip dari indy100.com, foto Trump dengan penampilan mirip hakim dalam film The Apprentice dipajang di kloset pria di sebuah bar. Pemilik bar mengaku tidak tahu siapa yang mengganti foto tersebut dengan foto Trump dalam ukuran besar.



"Seseorang merobeknya, menggunakan sarung tangan, semoga," kata pihak bar.



Ruth Beraki, Manajer Raglan Road, mengatakan penayangan foto Trump di kloset toilet pria itu dilakukan karena pemilik dan pelanggannya diketahui tidak setuju dengan cara pandang Trump. "Karena kami percaya Nottingham multikultur, kota yang aktif. Kami tidak setuju banyak hal tentang pandangan Trump," ucapnya.



Ide menaruh foto Trump di kloset toilet pria di bar Raglan Road itu diduga muncul dari acara The Last Leg di Channel Four, yang mengundang orang menyatakan ejekannya kepada kandidat Republik tersebut di Three Stags di Keninngton, London.



INDI1100.COM | MARIA RITA