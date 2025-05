Gadis 4 Tahun ini Ngotot Nikahi Pria Dewasa, Kok Bisa?

TEMPO.CO, New York - Seorang gadis empat tahun penderita leukemia menikah dengan perawat favoritnya di Melodies Center for Childhood Cancers di Albany, New York, Kamis, 16 Juli 2015.



Matt Hickling, nama perawat tersebut, mengaku dihubungi oleh ibu dari gadis tersebut yang mengatakan bahwa anaknya 'naksir' dan ingin menikah dengan Hickling. Hickling kemudian mengumpulkan para staff rumah sakit untuk mempersiapkan acara pernikahan yang digelar 12 jam kemudian.



Acara pernikahan berlangsung sederhana. Pengantin perempuan mengenakan gaun putih, dan Hickling mengenakan kaos bergambar tuxedo. Upacara pernikahan dipimpin oleh dokter yang bertugas sebagai penghulu, juga dibantu oleh dua pengiring pengantin, dan seorang pembawa cincin. Permen cincin Ring Pop digunakan sebagai cincin kawin, kue perkawinan juga dipotong sebagai simbol perayaan.



Setelah keduanya mengucapkan "I do," Hickling mendorong 'istri'nya di mobil mini berwarna merah muda dengan tulisan "Just Married!" Mereka berkeliling lorong rumah sakit sebelum memakan kue dan berfoto bersama 'tamu undangan.'



"Semoga hari ini menjadi hari yang dikenang pasien kami dan keluarganya saat mereka susah. Aku tahu aku akan begitu," kata Hickling dalam akun Facebooknya.



NIBRAS NADA | TIME