Geger, Ibu Lempar Bayi dari Jendela Apartemen, Sakit Jiwa?

TEMPO.CO, JNew York - Seorang bayi perempuan enam bulan dilaporkan meninggal setelah dilempar dari jendela apartemen di New York City. Pejabat kepolisian setingkat resor di New York, mengatakan bayi meninggal setelah dilempar dari sebuah apartemen enam lantai di lingkungan Bronx Fordham Heights pada Kamis.



Wanita 27 tahun, yang diyakini sebagai ibu anak tersebut, tengah berada di apartemen dengan empat anak saat peristiwa. Laporan laman Metro.co.uk, Jumat, 16 Oktober 2015 menyatakan ada saksi menggambarkan saat mengerikan di mana wanita itu mulai menggantung anaknya di jendela.



Warga memohon agar ibu itu tidak menjatuhkan bayi. "Kemudian saat itulah tetangga mulai berteriak," Tidak, tidak, tidak, tidak!'," kata Lizette Rodriguez kepada stasiun TV WABC sebagaimana dikutip dari Standard.co.uk. "Mereka berteriak padanya, 'Jangan lakukan itu! Pikirkan lagi'."



Tiga anaknya yang lain dibawa ke rumah sakit, meski dikatakan mereka tidak terluka. Polisi mengatakan wanita itu dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi kesehatan dan penyelidikan sedang dilakukan. Kejadian ini peristiwa ketiga kalinya seorang anak dilempar dari sebuah apartemen New York sejak Agustus 2015.



Bulan lalu, gadis yang baru lahir dengan tali pusar masih melekat, tewas setelah dilempar dari rumah di lingkungan Universitas Heights. Ibunya ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Pada Agustus, bayi laki-laki satu bulan tewas setelah ibunya diduga melemparkan dia dari jendela rumah mereka di Queensdengan alasan si ibu ia ingin membebaskan bayinya dari roh jahat.



METRO.CO.UK | STANDARD.CO.UK | MECHOS DE LAROCHA