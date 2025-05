TEMPO.CO, New Delhi - Sedikitnya delapan orang tewas dan seratus lainnya cedera, dengan jumlah korban yang diperkirakan akan terus meningkat, dalam kejadian gempa bumi berukuran 6,7 skala Richter yang melanda timur laut India dan Myanmar, Bangladesh, dan Bhutan pada sekitar pukul 04.35 pagi, waktu setempat.



Kawasan yang paling terdampak gempa adalah di pusat perbelanjaan Mother's Market atau Ima Keithel. Di kawasan ini banyak gedung, rumah tinggal pribadi, rumah sakit, dan klub pres.



Tim Tanggap Bencana Nasional India (NDRF) telah dikerahkan. Departemen Meteorologi India menginformasikan pusat gempa itu pada kedalaman 17 kilometer dan melanda 29 kilometer di barat Imphal, Manipur.



Pemerintah setempat melaporkan gempa dirasakan di beberapa bagian Manipur, Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, dan Tripura.



Kantor Perdana Menteri Narendra Modi dalam pernyataannya menjelaskan Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh telah diperintahkan supaya menyediakan bantuan darurat kepada korban gempa tersebut.



Seperti yang dilansir Times of India pada 4 Januari 2016, pernyataan Modi yang disampaikan melalui cuitan di Twitter tersebut juga memerintahkan Ketua Menteri Assam Tarun Gogoi dan Arunachal Pradesh Nabam Tuki untuk segera bertindak.



Polisi dan tim bantuan di Imphal, Manipur, melaporkan dinding-dinding, tangga, dan atap beberapa bangunan telah runtuh. Beberapa bangunan lain juga dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk rumah sakit.



