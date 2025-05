Gempa Nepal, Ucapan Doa Mengalir untuk Tiga Pendaki Bandung

TEMPO.CO, Jakarta -Ucapan doa mengalir untuk tiga pendaki Bandung yang belum jelas kondisinya di Nepal. Sejumlah kawan di akun Facebook milik dua dari tiga pendaki itu mendoakan agar mereka selamat dan bertahan.



Ketiga pendaki anggota Taruna Hiking Club Bandung tersebut yakni, Jeroen Hehuwat, dan pasangan suami istri Kadek Andana dengan Alma Parahita. Jeroen merupakan alumni Teknik Lingkungan ITB angkatan 1993, adapun Kadek lulusan Desain Produk ITB angkatan 2008.



“Hang in there bro,” tulis William Adriano untuk Kadek Andana hari ini. Rekannya yang lain, Cut Intan menulis, “Kadek, semoga kamu, istri, dan temenmu dalam keadaan baik disana .. Be strong! Adapun rekan Jeroen, Dody Sagir mengatakan, “Find your back home roen... be strong bro.”



Salah seorang rekan Jeroen, Gustaff Harriman Iskandar mengaku kaget saat mendapat kabar temannya dan dua pendaki setimnya tengah berada di Nepal saat terjadi gempa pada Sabtu akhir pekan lalu. Jeroen merupakan kawan seangkatannya ketika kuliah di ITB dulu, hanya beda jurusan. “Jeroen suka naik gunung, ekspedisi ke Nepal itu sudah direncanakan sejak 2014,” ujarnya, Senin, 27 April 2015.



Sejak Sabtu lalu ia terus memantau kabar terbaru Jeroen dan rekan setimnya dari klub pendaki maupun jaringan komunikasi alumni ITB. “Saya berdoa mereka selamat dan cepat ketemu,” ujar Gustaff.



ANWAR SISWADI