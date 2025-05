Hadapi Rusia, Konvoi Pasukan Perang AS Tiba di Polandia

TEMPO.CO, Warsawa-Konvoi pasukan tempur berikut peralatan tempur Amerika Serikat tiba di Polandia pada hari Kamis, 12 Januari 2017 pukul 10 pagi waktu setempat.



Dengan menyeberangi wilayah Jerman konvoi pasukan dan peralatan tempur AS memasuki kota Olszyna, kota perbatasan Polandia-Jerman. Warga menyaksikan konvoi itu memasuki kota.



"Amerika datang ke sini merupakan hal terbesar yang pernah terjadi pada kami," kata Mieczyslwa Mroz, 62 tahun, warga Olszyna, mengutip New York Times.



Penyambutan resmi konvoi pasukan AS ini dilakukan di kota Zagan. Kehadiran pasukan AS ini akan disusul dengan kehadiran ribuan pasukan NATO lainnya. Mereka akan ditempatkan di sepanjang perbatasan Eropa Timur.



Menurut BBC, lebih dari 80 unit tank dan ratusan kendaraan tempur milik AS yang tiba di Polandia pada Kamis kemarin.



Penempatan pasukan AS di Polandia dianggap yang terbesar yang pernah dilakukan AS di Eropa dalam beberapa dekade ini.



Penempatan pasukan AS di Polandia dipicu ketegangan hubungan AS dengan Rusia. Presiden Vladimir Putin akhir 2016 telah mengeluarkan perintah kepada seluruh warganya untuk bersiap menghadapi perang.



Dengan hadirnya pasukan AS di Polandia, Rusia menganggapnya ancaman keamanan terhadap Rusia semakin nyata. Dan, membuat situasi keamanan di kawasan itu semakin tidak pasti.



Namun ada dugaan setelah Donald Trump resmi menjadi presiden AS pada 20 Januari mendatang, hubungan AS-Rusia akan mencair. Namun NATO percaya Trump akan segera memahami ancaman Putin di kawasan AS dan Eropa saat ini.

