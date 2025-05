Hari Valentine, Michelle Kirim Puisi untuk Obama

TEMPO.CO, Washington - Presiden Amerika Serikat Barack Obama menghabiskan Hari Valentine di California, meksipun demikian tidak menghentikannya memberikan ucapan kepada istinya, Michelle.



Ucapan Obama direkam khusus selanjutnya disiarkan televisi melalui acara The Ellen Show pda Jumat, 12 Februari 2016. Di layar tampak latar belakang romantis, Obama memberikan ucapan Valentine Day kepada Michelle. Tidak disebutkan berapa juta pemirsa yang menyaksikan adegan tersebut.



"Michelle, ini Hari Valentine, saya akan memperlakukanmu dengan baik," kata Obama, disusul musik instrmentalia lagu Never Gonna Give You Up oleh Barry White.



"Saya akan membuatkanmu roti zucchini, selanjutnya menaburinya dengan sayuran di piring yang kamu suka. Saya sangat mencintaimu," ucapnya.



Pesan Presiden Obama itu disusul sebuah video kejutan Ibu Negara Michelle, yang menampilkan petikan puisi untuk Obama. "Mawar adalah merah, violet adalah biru. Anda adalah seorang presiden, saya kekasihmu..." kata Michelle obama.



TIME | CHOIRUL AMINUDDIN