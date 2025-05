TEMPO.CO, New York - Para penonton Broadway, Sabtu, 18 Juli 2015, memberi tepuk tangan meriah, meskipun pertunjukan belum dimulai. Tanpa diduga, orang nomor satu di Amerika Serikat, hadir menjadi penonton biasa di antara mereka.



Mereka langsung berdiri menyambut Presiden Barack Obama dan dua putrinya, Malia, 17 tahun, dan Sasha, 14 tahun. Banyak di antaranya langsung menyalakan teleponnya untuk mengabadikan peristiwa tersebut.



Obama sempat melambaikan tangannya dan tersenyum kepada para penonton sebelum akhirnya duduk dan mengenakan kacamata bacanya. Malia dan Sasha duduk di deretan kursi di depan sang ayah. Ketiganya tak beranjak dari tempat duduknya, menonton pertunjukan tarian hip-hop Hamilton yang berlangsung selama tiga jam.



Meskipun menjabat presiden Amerika Serikat, Obama berusaha untuk menjadi ayah yang ideal bagi kedua putrinya.



"Mereka mencapai usia di mana mereka masih mencintaiku tapi mereka pikir saya sangat membosankan. Mereka hanya masuk, menepuk kepalaku, mengobrol selama sepuluh menit, dan mereka pergi saat akhir pekan. Itu menghancurkan hatiku," kata Obama dalam wawancara bulan lalu tentang kedua putrinya yang mulai beranjak remaja.



Kunjungan Obama ke New York, terutama untuk menengok putri sulungnya, Malia, yang dikabarkan sedang bekerja di New York untuk acara televisi HBO, Girls.



Bersama kedua teman Sasha, putri bungsunya, Obama pun terbang menggunakan Air Force One ke New York.



Obama sempat menghadiri pertemuan bisnis untuk mengumpulkan dana kampanye bagi Partai Demokrat sebelum mengajak jalan-jalan kedua putri bersama teman-temannya.



Jumat malam, mereka makan di Carbonne, restoran Italia mewah di Greenwich Village, New York City. Lalu berlanjut ke Museum Whitney.



Acara akhir pekan ayah dan anak itu berlanjut Sabtu pagi, 18 Juli 2015, dengan berjalan-jalan di Central Park. Obama dan kedua putrinya tampak rileks dengan para pengawal yang berpakaian informal. Obama juga sempat menyapa beberapa anak-anak yang ada di Central Park. Tampak pula kakak tiri Obama, Maya Soetoro-Ng, dan suaminya, Konrad.



Rombongan mereka menarik perhatian para pengunjung di Sheep Meadow, Central Park, kawasan historis yang luas dan kerap menjadi tempat berkumpul, demonstrasi serta gerakan-gerakan politik. Obama juga menyalami para pedagang kaki lima di sekitar taman kota New York yang terkenal di seluruh dunia tersebut.



Obama dan kedua putrinya makan siang di Upland, sebuah restoran di Gramercy Park, sebelum menghadiri pertunjukan musikal hip-hop Hamilton malamnya. Ibu negara Michelle Obama tidak turut serta karena sudah mengajak putri mereka ke Inggris dan Italia bulan lalu, Michelle juga mengaku sudah menonton Hamilton.



Obama dan kedua putrinya menginap di Millennium’s ONE UN, dekat markas PBB dan bukan di hotel Waldorf Astoria yang biasa ditempati presiden. Sempat ada kekhawatiran soal keamanan presiden mengingat hotel tersebut dibeli oleh investor Cina tahun lalu. Namun hotel tersebut biasa digunakan para kepala negara yang menghadiri sidang umum PBB, termasuk mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono.



NIBRAS NADA | US NEWS, THE WASHINGTON TIMES, NBC