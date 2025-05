TEMPO.CO, Sydney - Otoritas Australia, yang memimpin pencarian pesawat Malaysia MH370, mengatakan kecil peluang untuk menemukan badan pesawat yang hilang itu di perairan selatan Samudera Hindia.



Tim telah menelusuri keberadaan bagian utama pesawat di dasar laut sisi selatan Samudera Hindia, yang luasnya lebih dari 105 ribu kilometer persegi, hingga 11 Mei 2016. Tim pencari masih belum menelusuri area 15 ribu kilometer persegi yang tersisa.



Kepala Biro Keselamatan Transportasi Australia Martin Dolan mengatakan masih ada harapan pesawat ditemukan di areal tersisa di dasar laut, yang luasnya sebesar Sydney tersebut. Namun ia tak menampik peluang pesawat tidak akan ditemukan.



"Ketika menangani ini, saran terbaik yang kami punya dari semua ahli adalah ada banyak kemungkinan, tapi tidak yakin pesawat akan ditemukan di area ini," kata Dolan, Senin, 16 Mei 2016. "Kami harus memikirkan apabila pesawat tidak ditemukan."



Ketidakyakinan penemuan pesawat asal Malaysia itu bertolak belakang dengan pernyataan Dolan sebelumnya. Ia pernah mengatakan pesawat akan ditemukan paling cepat Maret 2016.



Pencarian pesawat tak akan dilakukan di luar areal 120 ribu kilometer persegi, sesuai dengan kesepakatan pemerintah Malaysia, Australia, dan Cina. Namun pencarian di 15 ribu kilometer yang tersisa tetap akan dilanjutkan dalam beberapa bulan mendatang. Dia berharap, penelusuran areal tersebut sudah selesai pertengahan tahun ini. Tapi ia mengatakan pencarian di areal akan membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan akibat cuaca buruk.



Sebelumnya, dua serpihan pesawat telah ditemukan tersapu di pantai Afrika Selatan dan Mauritana. Pekan lalu, serpihan itu dipastikan merupakan bagian dari pesawat MH370. Bagian dari mesin bertulis Rolls-Royce ditemukan di Afrika Selatan pada awal tahun, sementara bagian lain ditemukan di Mauritana, 8 hari kemudian.



Total, lima puing jet Malaysia Airlines sudah ditemukan dari berbagai tempat di sekitar Samudera Hindia sejak pesawat itu hilang pada 8 Maret 2014. Terlepas dari hasilnya, Dolan mengatakan pencarian MH370 menghabiskan dana US$ 133,3 juta yang dibayarkan oleh Australia dan Malaysia, ditambah US$ 14,8 juta dalam bentuk bantuan dan peralatan dari Cina.



