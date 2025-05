TEMPO.CO, New York - Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Hillary Clinton jatuh sakit saat menghadiri peringatan tragedi 11 September ke-15 di monumen peringatan Ground Zero, New York.



Video yang beredar di Twitter menunjukkan Clinton, 68 tahun, diapit para aparat Secret Service ke dalam mobil van warna hitam. Clinton sempat terlihat terjatuh dan langsung dipapah oleh aparat ke dalam mobil.



Dokter yang merawat Clinton, Lisa R. Bardack, mengatakan Clinton menderita batuk yang disebabkan alergi. Namun, setelah pemeriksaan kesehatan pada Jumat, 10 September, Clinton didiagnosis menderita pneumonia.



"Dia telah diberi antibiotik dan disarankan untuk beristirahat serta mengubah jadwalnya. Saat acara pagi tadi, dia merasa kepanasan dan dehidrasi. Saya telah memeriksanya dan dia sudah mulai pulih," kata Bardack, seperti dikutip dari Washington Post.



Juru bicara Kampanye Clinton, Nick Merril, mengatakan Clinton kemudian meninggalkan acara peringatan Tragedi 11 September lebih awal dan kemudian menuju rumah anak perempuannya, Chelsea, di Gramercy, Manhattan.



Sekitar dua jam kemudian, Clinton keluar dari rumah Chelsea sambil berjalan seperti biasanya, tersenyum, dan melambaikan tangannya.



Mempertimbangkan kondisi kesehatannya, rencana perjalanan Clinton pada Senin, 12 September, ke Los Angeles dan San Francisco, ditunda.



