TEMPO.CO, New Delhi- Sekelompok penganut Hindu di New Delhi, India merayakan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat hari ini, 4 November 2016. Sementara, pemilihan presiden di AS baru resmi diadakan pada 8 November mendatang.



Sekelompok warga India yang merayakan lebih awal kemenangan Trump, calon presiden AS dari partai Republik, disebut berasal dari kelompok sayap kanan Hindu, yakni Hindu Sena atau Angkatan Bersenjata Hindu.



Mereka menabuh drum dan suara menggelar dari para pembicara yang berkumpul di Jantar Mantar, New Delhi, seperti dilansir dari Reuters.



Para Hindu Sena juga membawa poster bertuliskan " India Cinta Trump" dan "Hanya Trump Harapan Kami". Satu foto Trump berukuran besar diberi tulisan "Congratulations For Next USA President Donald Trump."



"Kemenangan Trump dibenarkan lebih awal, sehubungan pemikirannya menentang teroris Islam dan mencintai India dan Hindu," kata Vishnu Gupta, presiden nasional Hindu Sena.



Kelompok Hindu Sena mendukung Trump yang melarang imigran Muslim dari sejumlah negara yang dikuasai ISIS masuk AS. Trump yang saat mengunjungi acara budaya di New Jersey bulan lalu menyebut "Aku Cinta Hindu". Ucapannya itu membuat simpati para Hindu yang ada di berbagai negara.



Perayaan kemenangan Trump oleh kelompok Laskar Hindu tidak sepenuhnya didukung oleh warga India yang ada di berbagai negara. Warga India yang sekuler atau penganut agama non-Hindu justru mendukung Hillary Clinton, calon presiden AS dari partai Demokrat.



