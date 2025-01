Ibu Sandera Israel Akui Putrinya Kembali dari Gaza dalam Kondisi Sehat

Perbesar

Foto kolase yang menunjukkan seorang wanita memegang potongan gambar sandera Inggris-Israel Emily Damari, di Tel Aviv, Israel, 14 Maret 2024 (kiri) dan gambar selebaran tanpa tanggal sandera Israel Doron Steinbrecher (tengah) dan sandera Israel Romi Gonen (kanan), yang diculik selama serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 oleh Hamas. REUTERS/Tomer Appelbaum, Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS, Gonen Family/Handout via REUTERS