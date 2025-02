Ikuti Trump, Argentina Mundur dari WHO

TEMPO.CO , Jakarta - Argentina telah menyatakan akan menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ), yang semakin membahayakan badan internasional yang ditugaskan untuk mengoordinasikan tanggapan kesehatan masyarakat dunia.

Pemerintahan ultra-sayap kanan saat ini memerintah kedua negara, dan Presiden Argentina Javier Milei memiliki hubungan dekat dengan mitranya dari AS, Donald Trump.

Kedua pemimpin masing-masing mengkritik WHO atas penanganannya terhadap pandemi COVID-19.

Namun, pada Rabu, Milei menyalahkan WHO atas sarannya tentang jarak fisik selama pandemi COVID-19.

Dia mengakhiri pesannya dengan slogan kampanye: "LONG LIVE FREEDOM, DAMN IT."

Panduan WHO tentang isolasi diri, menurut pemerintah Milei, itu sendiri merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Di negara kami, WHO mendukung pemerintah yang meninggalkan anak-anak tidak bersekolah, ratusan ribu pekerja tanpa pendapatan, menyebabkan bisnis dan UKM [usaha kecil dan menengah] bangkrut, dan masih menelan korban jiwa 130.000," kata pernyataannya.

Pemerintah Milei juga mempertanyakan integritas penelitian WHO. "Hari ini bukti menunjukkan bahwa resep WHO tidak berhasil karena mereka adalah hasil dari pengaruh politik, tidak didasarkan pada sains," kata pernyataan itu.

Retorika panas itu mencerminkan perintah serupa Trump pada 20 Januari. Beberapa jam setelah dia dilantik ke masa jabatan kedua sebagai presiden AS, Trump menandatangani perintah eksekutif yang membatalkan pendanaan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia, menuduh "kesalahan penanganan pandemi COVID-19".

Trump juga menuduh badan itu "tidak mampu menunjukkan independensi dari pengaruh politik yang tidak pantas dari negara-negara anggota WHO".

AS adalah satu-satunya kontributor terbesar untuk anggaran WHO, bertanggung jawab atas 14,4 persen anggarannya atau mendekati US$1 miliar. Penarikan diri AS diperkirakan akan menyebabkan pemotongan biaya - dan potensi pengembalian layanan.