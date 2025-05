TEMPO.CO, Jakarta - Pengembang vaksin di Kanada mengklaim vaksin untuk mengobati penderita virus zika siap digunakan dalam keadaan darurat sebelum akhir tahun.



"Tahap pertama dari pengujian pada manusia bisa dimulai pada awal Agustus. Jika berhasil, vaksin bisa digunakan selama keadaan darurat kesehatan masyarakat pada Oktober atau November," kata ilmuwan Kanada, Gary Kobinger, seperti dikutip Reuters, Jumat, 29 Januari 2016.



Kobinger, yang pernah sukses mengembangkan vaksin percobaan untuk memerangi ebola di Guinea, mengatakan vaksin zika mudah diproduksi. Tapi ia tidak bisa memastikan kapan vaksin tersebut bisa tersedia dalam jumlah yang banyak.



Kobinger memimpin proyek pengembangan vaksin zika melalui kerja sama dengan Universitas Pennsylvania, yang dipimpin ilmuwan David Weiner, Inovio Pharmaceuticals Inc, dan perusahaan asal Korea Selatan, GeneOne Life Science Inc.



Seorang pejabat di Amerika Serikat mengatakan Amerika memiliki dua kandidat potensial untuk mengembangkan vaksin zika dan akan mulai melakukan uji klinis terhadap manusia pada akhir tahun ini.



Virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti ini dikaitkan dengan kerusakan otak pada ribuan bayi di Brasil. Belum ada vaksin untuk mengobati orang yang terinfeksi zika. Gejalanya serupa dengan penderita demam berdarah dan chikungunya, yaitu demam ringan dan ruam.



Diperkirakan ada 80 persen orang yang terinfeksi, tapi tidak memiliki gejala, sehingga menyulitkan wanita hamil untuk mengetahui apakah mereka terinfeksi atau tidak.



Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan penyebaran wabah zika sangat eksplosif dan dapat menyebabkan empat juta orang di Amerika terinfeksi.



REUTERS | FRISKI RIANA