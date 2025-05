India, Negara dengan Biaya Hidup Termurah di Dunia

TEMPO.CO, New Delhi-Jika kota termahal dunia tentu sudah jamak diketahui, namun kota termurah biaya hidup manusia di dunia? Berdasarkan data numbeo.com, India menempati negara dengan biaya hidup termurah di dunia. India mengalahkan dua negara tetangganya, Pakistan dan Nepal.



Kota-kota pusat seperti New Delhi, Mumbai, dan Bangalore menawarkan gaji yang cukup tinggi. Sementara harga barang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, peralatan mandi, dan makanan relatif murah.



100 Rupe sama dengan £1 di Inggris atau $1.50 di Amerika Serikat. Satu botol bir dapat diperoleh dengan 94 rupe, tike bus 15 rupe, satu liter bensin 67 rupe, dan apartemen 11.600 rupe untuk disewa per bulan.



Jika dibandingkan dengan Accra, Ibu kota Ghanna, harga tersebut jauh lebih murah. Seperti yang dikutip dalam Independent.co.uk, Abhijit Banerjee, profesor Ekonomi di Massachusetts Institute of Technology (MIT) mengatakan besarnya pasar dalam negeri di India menunjukkan barang-barang lokal memang terjangkau untuk sebagian besar masyarakat. "Bahkan makan di restaurant berkualitas pun murah,” ujarnya.



Perkembangan pasar India dengan pesat juga mendatangkan banyak pembeli dari berbagai negara, seperti produk agrikultur, software, dan pelayanan teknologi informasi. Hal ini berarti pemasukan yang besar pula bagi India.



Namun, tidak selamanya murah di India. Real estate dan barang-barang impor dikenakan harga tinggi. “Jika ingin tinggal di real estate dengan kualitas tinggal lebih baik, orang harus membayar sangat mahal”, imbuh Banerjee.



Masyarakat harus bertahan dengan keadaan yang padat penduduk dan transportasi yang buruk di India agar dapat menikmati biaya hidup murah.



Di kota-kota terluar India merasakan depresiasi rupe akibat inflasi. Bahkan daerah terpencil di timur laut India, Bihar didaulat sebagai negara termiskin di Asia Selatan, menurut Universitas Oxford.



INDEPENDENT.CO.UK | IQRA ARDINI | MR