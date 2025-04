Indonesia Kena Tarif Impor 32 Persen, Berikut Rincian Tarif Trump Terhadap 15 Negara Asia

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden AS Donald Trump merilis kebijakan tarif impor baru yang dinamakan 'Reciprocal Tariffs' disingkat tarif Trump , pada 2 April 2025. Kebijakan ini akan memberlakukan tarif tambahan terhadap produk impor dari berbagai negara, tak terkecuali pada beberapa negara Asia, termasuk Indonesia.

Dalam pengumuman kebijakan perdagangan baru di Rose Garden Gedung Putih pada Rabu sore waktu setempat, Presiden Trump menyatakan AS akan menerapkan tarif impor minimum 10% untuk semua produk impor. Selain itu, beberapa negara tertentu akan dikenakan tarif resiprokal (timbal balik) yang lebih tinggi sebagai bagian dari kebijakan baru ini. Kamboja menjadi negara Asia yang mendapatkan tarif paling tinggi, berikut rincian tarifnya;

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah Indonesia akan mengirim delegasi tinggi ke Washington DC untuk melakukan pembicaraan langsung dengan pemerintah AS menanggapi kebijakan tarif Trump. Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi antisipasi melalui koordinasi intensif antar kementerian dan lembaga di bawah Kabinet Prabowo Subianto guna menghadapi kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat tersebut.

Kebijakan tarif Trump akan diterapkan secara bertahap. Tahap pertama berupa tarif umum 10% untuk semua negara akan efektif mulai Sabtu, 5 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB). Kemudian, tarif khusus untuk beberapa negara termasuk Indonesia akan diberlakukan mulai Rabu, 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB). Kebijakan tambahan ini diterapkan AS sebagai respons atas defisit perdagangan yang terjadi dengan negara-negara tersebut, termasuk dengan Indonesia.

"Pemerintah akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC,” ucap Airlangga lewat pernyataan resmi, Kamis, 3 April 2025.

Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 16.772 per Dolar AS, Apa Sebabnya?

Guru Besar FEM IPB Didin S Damanhuri memprediksi kebijakan tarif Trump akan memperparah pelemahan rupiah, dengan potensi anjlok hingga Rp17.000 per dolar AS. Menurutnya, kebijakan tarif timbal balik ini menciptakan guncangan ekonomi global yang berdampak pada tekanan terhadap nilai tukar berbagai mata uang, termasuk rupiah.

Airlangga menyatakan kebijakan tarif timbal balik AS akan mempengaruhi secara signifikan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika. Ia menjelaskan bahwa komoditas utama Indonesia yang selama ini masuk ke pasar AS meliputi berbagai produk seperti peralatan elektronik, garmen dan tekstil, sepatu, minyak sawit, produk karet, mebel, serta komoditas perikanan termasuk udang dan hasil laut lainnya.

Didin menjelaskan bahwa rupiah sebenarnya sudah mengalami pelemahan akibat sentimen domestik negatif belakangan ini, seperti isu Danantara dan kebijakan populis pemerintah, yang telah mendorong kurs ke Rp16.700 per dolar AS. "Dengan tambahan tekanan dari kebijakan AS ini, sentimen negatif terhadap rupiah semakin menguat," jelasnya kepada Tempo, Kamis, 3 April 2025.