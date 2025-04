Indonesia Menyerahkan Ambulans Bantuan untuk Suriah

TEMPO.CO, Damaskus – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus menyerahkan dua ambulans bantuan kemanusiaan dari Dompet Dhuafa dan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) kepada Palang Merah Suriah (Syrian Arab Red Crescent /SARC).



Penyerahan dilakukan di kantor Kementerian Administrasi Lokal Suriah di Damaskus, Rabu, 26 Juli 2017.



“Bantuan kemanusiaan Indonesia telah dirintis sejak dua tahun silam sebagai wujud solidaritas rakyat Indonesia kepada rakyat Suriah yang sedang menghadapi konflik,” kata Dubes RI untuk Suriah, Djoko Harjanto dalam rilis yang diterima Tempo, Jumat, 28 Juli 2017.

Serah terima ambulans tersebut dihadiri Deputi Menteri Administrasi Lokal, Ketua Syrian International Rescue Committee (SIRC), para staf KBRI Damaskus dan delegasi dari SARC.



Sesuai misi MER-C, ”Giving Hope to Humanity and Help to People that Need the Most” dan misi Dompet Dhuafa yang juga perduli kepada sesama, dua unit ambulans dikirim dengan harapan dapat dimanfaatkan di Suriah dan menjadi catatan amal yang terus mengalir kepada para donaturnya.



Kepada Menteri Menteri Administrasi Lokal Suriah, Hussein Makhlouf, Dubes Djoko menyampaikan salam dari Presidium MER-C, Faried Thalib dan Direktur Dompet Dhuafa, Iman Rulyawan yang tidak dapat hadir di Suriah.



Menteri Makhlouf menyampaikan terima kasih atas sikap dan dukungan Indonesia selama ini terhadap Suriah, baik dukungan politik di forum internasional, dukungan dalam bidang ekonomi, maupun bantuan kemanusiaan.



NATALIA SANTI