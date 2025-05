Indonesia Rumuskan Hukum Laut Nasional Terbaru untuk Respon Hukum Internasional Terkini

TEMPO.CO , Jakarta -Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) bersama Indonesian Ocean Justice Initiatives (IOJI) menyelenggarakan forum diskusi bertajuk "Advancing the Law of the Sea: Addressing Climate Change and Marine Biodiversity Challenges" pada Jumat 9 Mei 2025.

Forum strategis ini menghadirkan dua panel diskusi yang membahas Advisory Opinion dari International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) tentang perubahan iklim serta Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement).