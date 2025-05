Indonesian Street Festival Digelar di Central Park New York

TEMPO.CO, Jakarta - Konsulat Jenderal RI (KJRI) New York menggelar Indonesian Street Festival yang dihadiri 2.000 warga Indonesia dan New York. Acara yang berlangsung Sabtu, 22 Agustus 2015, waktu setempat, itu diadakan di sepanjang jalan 68th Street.



Jalan yang ditutup sementara itu merupakan lokasi kantor KJRI New York. Lokasi ini diapit pusat perbelanjaan tersohor dunia Fifth Avenue dan Madison Avenue serta berseberangan dengan taman Central Park. Walhasil, banyak turis asing yang menikmati Indonesian Street Festival.



"Festival ini merupakan puncak dari rangkaian peringatan HUT RI ke-70 di Kota New York," ujar Konsul Penerangan, Sosial, dan Budaya KJRI New York Benny Y.P. Siahaan kepada Tempo, melalui surat elektronik, Minggu, 23 Agustus 2015.



Festival ini dibuka KJRI New York dengan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu ditampilkan berbagai tarian daerah seperti saman, tari tor-tor, giring-giring, pakarena, dan fashion show aneka busana Nusantara.



Menurut Benny, untuk memberikan edukasi bagi pengunjung tentang budaya Indonesia disediakan pula berbagai workshop, seperti membatik, kaligrafi Jawa, dan face painting bagi anak-anak.



Para pengunjung juga menikmati aneka kuliner, antara lain nasi rawon, lalampa, ayam taliwang, nasi kapau, rendang, dan rujak cingur. Tidak ketinggalan berbagai jajanan pasar seperti lemper, lapis surabaya, es cendol, pempek, dodol, wajik, dan asinan betawi.



Acara ini baru pertama kali diadakan di New York. Gagasannya berawal dari ngobrol-ngobrol antara Benny Siahaan dan Ketua Perkumpulan Warga Kristiani Indonesia (Perwakrin), Suko Prasetyo, pada awal 2015. Akhirnya mereka sepakat menyelenggarakan Indonesian Street Festival pada HUT RI ke-70.



Mereka menggandeng berbagai kelompok warga Indonesia di New York dan sekitarnya, seperti Perwakrin, Nusantara Foundation, Diaspora (IDN Tri State/New York-Jersey Connecticut), dan Permias. Garuda Indonesia New York dan Bank Mandiri Cayman Island menjadi sponsor utama acara ini. Garuda membagikan sepuluh tiket gratis kepada peserta kuis.



UNTUNG WIDYANTO