TEMPO.CO, LONDON - Sejumlah buku Indonesia telah menarik perhatian penerbit Inggris dalam London Book Fair, antara lain dengan dibelinya hak cipta buku tulisan intelektual muslim Indonesia berjudul Islam, The Message of Love and Happiness.



"Tema-tema Islam ternyata memiliki pasar yang cukup besar di Inggris, terlihat dari banyaknya penerbit buku Islam yang hadir di London Book Fair," kata koordinator promosi literasi dari Komite Buku Nasional, Siti Gretiani, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 15 April 2016.



Siti mengatakan, selain buku tulisan intelektual muslim Indonesia karya Haidar Bagir ini, hak cipta buku berjudul Anti Stress: Art Therapy: Travel Size: Bali - Coloring Book Bali karya I.B.G Wiraga dibeli dalam pameran buku tersebut.



Buku ini dianggap unik dan menarik pasar Inggris sehingga kontribusinya menambah daftar hak cipta buku Indonesia yang dibeli dan diminati penerbit internasional.



Salah satu program dalam pameran tersebut bertema “Indonesia: Islands of Opportunity”, yang dihadiri penerbit dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Turki, Cina, dan Inggris.



"Indonesia memiliki 250 juta penduduk yang menempati ribuan pulau, bisa dibayangkan betapa banyak imajinasi yang tercipta dari setiap tempat itu," kata Ketua Komite Buku Nasional Laura Prinsloo.



Dia juga menyampaikan bahwa minat baca Indonesia masih rendah dan sedang gencar ditingkatkan, salah satunya lewat program “Membaca Buku 15 Menit Sebelum Pelajaran Dimulai”, yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.



"Persoalan umum yang dihadapi pebisnis, termasuk penerbit, adalah distribusi. Pembangunan infrastruktur inilah yang sedang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo," kata Direktur Utama Gramedia Publishing Group Wandi S. Brata.



ANTARA