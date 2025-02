Inggris Ingin Pangkas Bantuan Asing, Fokus ke Pertahanan

AS Gelontorkan Rp 11 Triliun Lagi ke Ukraina setelah Invasi Rusia Masuki Fase Baru

AS Umumkan Bantuan Lebih dari US$300 Juta untuk Warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat

Israel Sebut Menlu AS Blinken Setujui Pengeboman Truk Bantuan di Gaza

Menurut data NATO, pengeluaran Inggris pada 2024 untuk bidang pertahanan sebesar 2.3 persen. Sedangkan pada tahun fiskal 2023/2024 pengeluarannya di sektor tersebut sebesar US$ 68.2 miliar. Pengeluaran Inggris diperkirakan naik menjadi US$ 72 miliar pada 2024/2025 dan menjadi US$ 75.7 miliar pada 2025/2026 berdasarkan data parlemen yang diperlihatkan.