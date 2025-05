Ingin Punya Tas Dino Istri PM Singapura? Inden 2 Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - Jika ingin mempunyai tas tangan seperti yang dipakai first lady Singapura, Ho Ching, saat bertandang ke Gedung Putih, Anda harus bersabar minimal dua bulan. Tas plastik sederhana bermotif dinosaurus itu langsung mendunia, setelah foto Ho Ching sedang membawa tas itu didampingi Michelle Obama diunggah ke Instagram.



Tas berwarna biru ini menjadi terkenal bukan karena karya perancang top, namun karena tas itu hasil karya siswa autis dari Pathlight School Singapura, Seetoh Sheng Jie, 19 tahun. Remaja ini disebut sangat suka dengan hewan purba itu.



Tidak dijelaskan apakah karena digunakan istri Perdana Menteri Lee Hsien Loong tas ini menjadi laris manis. Namun, yang jelas, situs theartfaculty.sg menyatakan hasil kerajinan berharga 14.80 dolar Singapura atau setara dengan Rp 145 ribu itu sudah habis tandas.



"Pelanggan, produk ini terjual habis. Pemesanan dibuka secara online. Barang tersedia sekitar dua bulan lagi," tulis situs tersebut.



Menurut Wakil Kepala Sekolah dan Ketua Program Pengembangan di Pathlight School, Loy Sheau Mei, mereka terkejut dan senang setelah istri Lee Hsien Loong memilih untuk membawa tas dalam kunjungan resminya ke Amerika Serikat.



"Ini memberi penghargaan besar kepada seniman di Artist Development Programme (ADP) dan The Art Faculty," kata Loy Sheau Mei, seperti dikutip The Strait Time Singapore.



Ho Ching (kanan) membawa dompet biru rancangan pelajar Pathlight bersama Michelle Obama. AP/Pablo Martinez Monsivais