TEMPO.CO, Washington - Presiden Barack Hussein Obama bisa tidur nyenyak setelah tak menjabat sebagai pemimpin negara. Selain bebas tugas, dia mendapat uang pensiun besar.



Meskipun dia mengaku belum menerimanya, Amerika Serikat telah mengatur pemberian uang pensiun bagi mantan presiden dan wakilnya.



Menurut Time, ada beberapa keuntungan yang diperoleh Obama setelah meninggalkan kantor kepresidenan. Di antaranya dia mendapat uang pensiun, bantuan dana plesir, ruang kantor, staf, dan beberapa kenikmatan lain demi menjaga martabat nama Presiden Amerika.



Statuta Amerika menyebutkan, uang pensiun Obama sebesar US$ 205.700 atau sekitar Rp 2,76 miliar per tahun. Angka tersebut sama dengan yang diterima mantan Presiden George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, dan Jimmy Carter.



Meskipun uang pensiun sama, untuk dana kebutuhan lain berbeda karena berkaitan dengan biaya sewa ruang kantor. Sebagai contoh, Jimmy Carter menerima US$ 430 ribu setara dengan Rp 5,8 miliar, yang ditetapkan berdasarkan anggaran tahun fiskal 2015. Sedangkan George W. Bush memperoleh dana US$ 1.098.000 (Rp 14,7 miliar)



Adapun untuk sewa kantor per tahun, Bush mendapatkan US$ 434 ribu (Rp 5,8 miliar) dan Carter menerima US$ 112 ribu (Rp 1,5 miliar).



Selain mendapat bantuan dana sewa kantor, mantan Presiden Amerika dan keluarganya mendapatkan uang untuk membayar pengawalan pribadi. Pemerintah Amerika menyiapkan dana US$ 9,5 juta atau setara dengan Rp 12,7 miliar.



Amerika juga menganggarkan uang pensiun bagi wakil presiden dan anggota Senat. Mantan Wakil Presiden Joe Biden, sebagaimana disebutkan dalam Civil Service Retirement System, menerima dana pensiun US$ 248.670 per tahun atau setara dengan Rp 3,3 miliar. Adapun mantan wakil presiden tidak mendapatkan dana pengawalan pribadi.



