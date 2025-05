TEMPO.CO, Jakarta - Pearl River Tower, gedung pintar dan ramah lingkungan yang menjulang tinggi di kaki langit Kota Guangzhou, Cina, berhasil meraih sertifikasi LEED-CS Platinum, nilai LEED (Kepemimpinan dalam Desain Energi dan Lingkungan) tertinggi. Gedung ini menjadi magnet banyak perusahaan multinasional yang mencari ruang perkantoran inovatif dan ramah lingkungan.



Gedung pencakar langit 71 lantai ini adalah proyek bangunan pertama di Guangzhou yang berhasil memperoleh sertifikasi LEED-CS platinum. Sejauh ini, beberapa perusahaan multinasional terkemuka telah menjadi tenant tetap gedung ini. Sejumlah perusahaan itu di antaranya ABB (Cina), Otis (Cina), Carrier, SGD Asia Pacific, Regus, Ford Motor, HBA Design, Alpine Electronics (Cina), Chugai Pharma, PCM (Cina), Jotun Group, CITIC Securities, Shenyin & Wanguo Securities, CNINSURE Inc, China Railway Oil, China Huaneng, dan Ping An Group.



Dicetuskan oleh Dewan Bangunan Hijau AS (USGBC) pada 1998, LEED atau Kepemimpinan dalam Desain Energi dan Lingkungan, dikenal luas di seluruh dunia sebagai sistem penilaian bangunan ramah lingkungan yang menjadi acuan di dalam perencanaan, desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan gedung. LEED adalah standar penilaian yang paling sistematis dan berpengaruh untuk mengukur kesinambungan bangunan (building sustainability).



Berhasil memenuhi segala kriteria yang sangat ketat untuk menyabet sertifikasi LEED, Pearl River Tower kini dianggap sebagai gedung pencakar langit pertama di Cina yang benar-benar ramah lingkungan dan dinobatkan sebagai gedung paling ramah lingkungan di Cina.



Terletak di jantung Pearl River New City, Guangzhou, gedung ini menyedot perhatian dunia berkat berbagai konsep ramah lingkungannya yang inovatif. Salah satunya konsep konsumsi nol energi. Menjulang setinggi 309 meter dengan total 71 lantai, menara ini mendefinisikan ulang konsep desain arsitektur yang berkesinambungan dengan memadukan berbagai teknologi canggih ramah lingkungan dan kemutakhiran perekayasaan konstruksi bangunan.



Gedung ini disebut sebagai contoh terbaik kesempurnaan sinergi antara arsitektur bangunan dan ilmu perekayasaan yang berkesinambungan yang memungkinkan proyek inovatif seperti Pearl River Tower terwujud nyata. Gedung ini dilengkapi dengan sejumlah teknologi canggih, seperti panel radiant cooling, panel surya, jendela double-glaze, ventilasi udara sesuai dengan permintaan tenant, dan pengendali cahaya matahari yang responsif, yang semuanya diorientasikan untuk mewujudkan efisiensi energi gedung ini.



Saat banyak gedung pencakar langit di seluruh dunia menggunakan berbagai teknologi untuk mewujudkan efisiensi energi secara individual atau sendiri-sendiri, Pearl River Tower adalah gedung pertama di dunia yang menggunakan semua teknologi tersebut secara kolektif. Tak ayal, gedung ini digambarkan sebagai "salah satu menara perkantoran yang paling hemat energi di dunia" oleh Wall Street Journal dan menara terhijau di dunia oleh BBC.



Perpaduan holistik antara arsitektur yang berkesinambungan, berbagai solusi perekayasaan yang inovatif, dan konsep bangunan yang unik, menjadikan Pearl River Tower sebagai gedung pencakar langit paling inovatif di dunia.



ANTARA