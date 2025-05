TEMPO.CO, Jakarta - Penyelesaian telah dicapai dalam gugatan tentang hak cipta lagu Happy Birthday to You terhadap Warner/Chappell Music dan menempatkan salah satu lagu paling dikenal di dunia itu ke domain publik. Demikian dokumen pengadilan yang dirilis Rabu, 9 Desember 2015, dan sumber yang dekat dengan kasus tersebut.



Syarat-syarat kesepakatan tidak diungkap dalam dokumen pengadilan mengenai penyelesaian sengketa yang mengakhiri gugatan perwakilan kelompok yang diajukan pada 2013 oleh kelompok artis dan pembuat film yang melihat aliran dana jutaan dolar Amerika Serikat yang dikumpulkan perusahaan selama bertahun-tahun dari penggunaan lagu tersebut.



Segera setelah akad diselesaikan, menurut sumber yang dekat dengan kasus itu kepada kantor berita Reuters, lagu Happy Birthday akan masuk ke domain publik. Itu berarti semua bebas menggunakannya tanpa khawatir akan digugat.



Pada September, Kepala Hakim Distrik George King di Los Angeles memutuskan bahwa Warner/Chappell, penerbit musik milik Warner Music Group, tidak memiliki hak cipta lirik lagu Happy Birthday.



"Kami dengan hormat tidak setuju dengan keputusan pengadilan, tapi kami senang masalah ini selesai," kata Warner/Chappell dalam satu pernyataan.



Pengacara para artis, Mark Rifkin, mengatakan dalam surel, mereka gembira dengan keputusan tersebut tapi menolak menjelaskan lebih lanjut perincian keputusannya.



Kasus itu mendapat perhatian dari seluruh dunia bukan karena lagu itu umum dibawakan, melainkan karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa lagu itu masih di bawah paten, apalagi konon dimiliki oleh perusahaan besar.



Lagu itu punya sejarah rumit sampai publikasi buku lagu anak-anak, Good Morning to All, pada 1893 yang ditulis oleh perempuan Kentucky bernama Mildred Hill dan saudarinya, Patty. Melodi itu kemudian dilantunkan dengan lirik familiar Happy Birthday.



Warner berpendapat, hak cipta lirik lagu itu didapat dari penerbit buku lagu Hill bersaudara yang sudah mereka peroleh.



Namun King mengatakan bahwa penerbit tidak pernah memperoleh hak cipta atas lirik lagu tersebut, dan demikian pula dengan Warner.



Orang-orang yang menyanyikan Happy Birthday di rumah mereka atau pertemuan pribadi umumnya tidak pernah berisiko mendapat gugatan.



Namun ketika lagu itu digunakan untuk tujuan komersial, seperti film, Warner menegakkan haknya atas lagu itu dan mendapat royalti sekitar US$ 2 juta per tahun untuk penggunaan semacam itu.



Kasus Good Morning To You Productions Corp et al versus Warner/Chappell Music Inc terdaftar di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Sentral California, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters.



ANTARA