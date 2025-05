Ini Jadwal Kaukus Pemilu Presiden Amerika Serikat

TEMPO.CO, Washington DC - Persaingan untuk menjadi kandidat calon presiden Amerika Serikat, mewakili partai Republik dan Demokrat telah dimulai pada Senin, 1 Februari 2016. Penentuan siapa yang nantinya akan menjadi calon tunggal dari masing-masing partai disebut pemilihan pendahuluan atau kaukus untuk pemilihan terbuka, dan Primer untuk pemilihan tertutup.



Berdasarkan kaukus pertama yang berlangsung di negara bagiam Iowa, Donald Trump yang sebelumnya digadang sebagai calon terkuat Republik, justru kalah oleh saingannya Ted Cruz. Dari total 99 persen yang memilih, Cruz memimpin atas Trump dengan skor 28 persen. Sedangkan Trump 24 persen. Calon lainnya, Marco Rubio, meraih 23 persen.



Adapun partai Demokrat menerima hasil yang lebih pahit karena persentase kedua calon hanya terpaut sedikit. Hillary Clinton meraih 49,85 persen, sedangkan Bernie Sanders 49,56 persen.



Kaukus di Iowa dianggap penting karena negara bagian tersebut menjadi yang pertama melakukan pemilihan kandidat untuk setiap partai. Walaupun hanya sebagian kecil dari keseluruhan pemilih AS, namun kaukus Iowa diyakini sebagai penentu momentun dan tren ke depan.



Persaingan akan berlanjut ke negara bagian New Hampshire pada 9 Februari mendatang. Para kandidat tentunya telah mempersiapkan segala strategi agar memperoleh hasil yang lebih maksimal.



Dalam kebanyakan kasus, pemilihan pendahuluan Demokrat dan Republik akan diselenggarakan pada hari yang sama, tetapi pada beberapa negara bagian lain, akan diadakan pada waktu yang berbeda.



Untuk lebih jelasnya, berikut jadwal kaukus pemilihan presiden AS hingga masa konvesi, dimana partai akan menentukan siapa yang layak mewakili partai berdasarkan hasil kaukus dan Primer.



1 Februari (Feb) : Kaukus Iowa



9 Feb: New Hampshire Primer



20 Feb: Nevada kaukus (Demokrat), Carolina Selatan Primer (Republik)



23 Feb: Nevada kaukus (Republik)



27 Feb: Carolina Selatan Primer (Demokrat)

Maret:



1 Maret : Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia Primer; Alaska & Wyoming kaukus (Republik), Colorado kaukus (Demokrat)



5 Maret: Kansas kaukus, Louisiana Primer, Kentucky & Maine kaukus (Republik), Nebraska kaukus (Demokrat)



6 Maret: Maine kaukus (Demokrat)



8 Maret: Hawaii & Idaho kaukus (Republik), Idaho Primer (Republik), Michigan & Mississippi Pratama



15 Maret: Florida, Illinois, Missouri, North Carolina, Ohio Pratama



22 Maret: Arizona Primer, Utah kaukus, Idaho kaukus (Demokrat)



26 Maret: Alaska, Hawaii, Washington kaukus (Demokrat)



1 April: North Dakota kaukus (Republik)



5 April: Wisconsin Primer



9 April: Wyoming kaukus (Demokrat)



19 April: New York Primer



26 April: Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Rhode Island Pratama



3 Mei: Indiana Primer



10 Mei: West Virginia Primer, Nebraska Primer (Republik)



17 Mei: Oregon Primer, Kentucky Primer (Demokrat)



24 Mei: Washington Primer (Republik)

Juni



7 Juni: California, Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota Pratama; North Dakota kaukus (Demokrat)



14 Juni: District of Columbia Primer (Demokrat)



18-21 Juli: Konvensi Nasional Partai Republik



25-28 Juli: Konvensi Nasional Demokrat



GUARDIAN|BBC|NY TIMES|IBT|YON DEMA