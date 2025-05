Ini Kapal Selam Terbaru Cina Mampu Bawa 12 Rudal Balistik

TEMPO.CO, Beijing -Cina dilaporkan memiliki kapal selam terbaru yang punuknya mampu menyimpan 12 rudal balistik berhulu ledak nuklir. Kapal selam yang dijuluki The Jin Tipe 094A dikembangkan secara rahasia.



Penampakan perdana kapal selam yang mampu mencapai Amerika Serikat (AS) pada akhir tahun lalu atau kemampuan jelajahnya sekitar 11 ribu kilometer .



Baca juga:

Cina Desak Trump Hentikan Diplomasi Via Twitter

Amerika Serikat Diambang Perang Saudara



Adapun rudal nuklir balistiknya diklaim sebagai generasi baru dari rudal balistik antar-benua (SBBN) Cina, JL-3, namun didesain lebih aerodinamis sehingga lebih lincah ketika bermanuver di dalam air.



”Rudal baru bisa mencapai hampir seluruh Amerika Serikat tanpa meninggalkan basis yang dipertahankan di pangkalan angkatan laut Cina, Yulin Naval Base di Hainan Island,” mengutip Popular Science dalam pernyataan di situsnya.



Namun kekhawatiran Cina akan menggunakannya untuk menyerang negara lain kecil kemungkinannya, karena negara komunis tersebut terikat pada perjanjian penggunaan senjata nuklir. Cina merupakan satu dari lima negara yang menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir bersama dengan AS, Inggris, Perancis, dan Rusia.



Data resmi terkait persenjataan nuklir Cina tidak diketahui, tetapi Federasi Ilmuwan Amerika memperkirakan negara itu memiliki sekitar 260 hulu ledak nuklir.



Jin 094A tersebut muncul di tengah ketegangan yang meningkat dengan Amerika Serikat terutama setelah presiden terpilih negeri Paman Sam, Donald Trump disinyalir melanggar Kebijakan Satu Cina (One China Policy).

IB TIMES|YON DEMA