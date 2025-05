Ini Lagu yang Didengarkan Barack Obama di Musim Panas

TEMPO.CO, New York – Presiden Amerika Serikat Barack Obama diketahui memiliki selera yang bagus dalam hal sastra atau literatur. Tapi, baru-baru ini Obama mengungkapkan daftar lagu yang biasa ia dengarkan di musim panas kali ini.



Lewat akun Twitter resmi Presiden Amerika Serikat @POTUS, Obama membeberkan lagu apa saja yang ia nikmati di musim panas. Seperti Disk Jockey, Obama pun memisahkan lagu-lagu tersebut pada dua kelompok, yaitu untuk yang didengarkan siang dan malam hari.



Karya penyanyi seperti Sara Bareilles, Jay Z, Janet Jackson hingga mendiang Prince menghiasi daftar lagu presiden keturunan Indonesia tersebut.



“Sudah menunggu untuk mencurahkan hal ini: Playlist musim panas, apa semua orang mendengarkan?” cuitnya Kamis pekan lalu 11 Agustus 2016. Twitnya ini direspon pengikutnya dengan di-retweet sebanyak 120 ribu kali dan mendapatkan 240 ribu favorit.



Berikut lagu yang didengarkan Obama pada siang hari:

LoveHate Thing – Wale

Smooth Sailin – Leon Bridges

Elevator Operator – Courtney Barnett

Home – Edward Sharpe and the Magnetic Zeros

Many the Miles – Sara Bareilles

Tightrope – Janelle Monáe

Classic Man – Jidenna

So Ambitious – Jay Z feat. Pharrell

Me Gustas Tu – Manu Chao

Forever Begins – Common

The Man – Aloe Blacc

As We Enter – Nas & Damian “Jr. Gong” Marley

Sinnerman – Nina Simone

U Got the Look – Prince

Rock Steady – Aretha Franklin

Good Vibrations – Beach Boys

Don’t Owe You A Thang – Gary Clark Jr.

Man Like That – Gin Wigmore

II B.S. (edit) – Charles Mingus



Adapun lagu yang diputar saat malam hari:

If I Have My Way – Chrisette Michele

Espera – Esperanza Spalding

Tell It Like It Is – Aaron Neville

Alright – Ledisi

Trapped By A Thing Called Love – Denise LaSalle

Lady – D’Angelo

So Very Hard to Go – Tower of Power

Midnight Sun – Carmen McCrae

Cucurrucucú Paloma – Caetano Veloso

Green Aphrodisiac – Corinne Bailey Rae

I’ll Be There for You / You’re All I Need – Mary J. Blige / Method Man

Lover Man – Billie Holiday

Criminal – Fiona Apple

Acid Rain – Chance the Rapper

My Funny Valentine – Miles Davis

Do You Feel Me – Anthony Hamilton

I Get Lonely – Janet Jackson

Lean In – Lizz Wright

All Day Music – War

Say Yes – Floetry



AHMAD FAIZ | VOGUE