Ini Shane, 15 Tahun yang Dijuluki Mozart Abad 21

TEMPO.CO , Jakarta: Shane Thomas, yang baru berusia 15 tahun ini digadang-gadang sebagai anak ajaib di dunia musik. Remaja dari kota Woking, Surrey, Inggris ini mampu memahami dan menulis ulang karya piano klasik meski hanya sekali mendengar. Dia juga mampu menulis lagu sambil bermain game komputer.



Kini, remaja yang oleh media dijuluki Mini Mozart itu sedang mempersiapkan diri untuk konser musik megah dengan membawa orkestra 45 piece. Dia diberi waktu hanya tiga minggu untuk mengaransemen sebuah pertunjukan musik di konser yang menjadi bagian Hari Musik BBC.



"Ini hadiah yang mengagumkan. Orang-orang tidak percaya sampai mereka melihat dia bermain. Dia bisa mendengarkan sepenggal musik di ruangan lain saat bermain game komputer dan memainkannya kembali dengan sempurna," kata Clayton, ayah Shane yang profesinya guru bagi murid berkebutuhan khusus.



Menurut Clayton, apa yang dilakukan puteranya pada Hari Musik BBC adalah sama dengan kemampuan yang Wolfgang Amadeus Mozart tunjukan sebagai anak ajaib. "Bakatnya telah memperkaya hidup saya dan saya berharap ia menyadari impiannya untuk menunjukkan pada dunia apa yang bisa dia lakukan," katanya, Minggu, 24 Mei 2015.



Kepada harian Sunday Mirror, Shane merasa tertantang dalam konser itu. "Meramu sendiri musik dari orksetra 45 piece adalah hal yang paling sulit yang pernah saya lakukan," katanya.



Saya menilai itu semua dalam kepala, katanya, dan menulisnya kemudian. "Sekarang saya hanya harus pergi ke studio untuk bekerja". Shane menjelaskan bila mampu melakukan bersamaan dengan keluarnya album barunya, hal ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.



Shane belajar di St George College, Weybridge, sekolah komputer terkenal. Dia pertama kali bermain piano saat berusia 7 tahun setelah beberapa tahun sebelumnya meminta ayahnya membelikan alat musik tersebut. Hebatnya, ia dapat dengan cepat memainkan musik apa saja hanya dengan mengandalkan pendengarannya.



Pianis Richard Goffin-Lecar yang dipanggil untuk mengajarinya membandingkan Shane dengan Mozart, jenius musik abad ke-18 asal Austria. Mozart telah mengenal musik di usia 5 tahun karena kemampuannya memainkan alat musik piano.



Album pertama Shane bertajuk 'Note My Dream' dijadwalkan dirilis pada 1 Juni 2015. Album ini berisi beberapa lagu yang dihasilkannya sejak tujuh tahun terakhir.



Album itu akan tersedia di Amazon dan iTunes bersamaan dengan penyelenggaraan Hari Musik BBC yang direncanakan digelarpada 5 Juni 2015.



Yang menakjubkan, Shane juga bakal tampil pada "An Evening wth Shane Thomas" di Teater New Victoria, Woking, 27 Juni 2015. Teater ini memiliki 1.500 kursi penonton.



MIRROR | MECHOS DE LAROCHA