TEMPO.CO, Washington – Donald Trump menandatangani sedikitnya 12 keputusan presiden sejak resmi menjabat Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2017. Kebijakan itu dibuatnya bahkan saat belum mencapai seminggu memerintah di Gedung Putih.



Sebagian besar keputusan eksekutif yang diteken Donald Trump merupakan kontrak politik dengan para pemilihnya saat kampanye yang dirilis pada Oktober 2016. Ia saat itu berjanji akan memenuhi janji-janji politiknya dalam 100 hari pemerintahannya.



Berikut ini 12 keputusan presiden Donald Trump tersebut.



1. ACA Rollback

Donald Trump memberikan peluang kepada semua kepala dinas untuk mengesampingkan persyaratan Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA) terkait dengan batas maksimal yang diizinkan oleh undang-undang.



2. Pembekuan Aturan

Donald Trump telah membekukan semua peraturan yang dijalankan dari era Presiden Barack Obama hingga mendapat persetujuan darinya. Hal ini berarti peraturan apa pun yang ditandatangani oleh Obama dalam beberapa pekan terakhirnya, termasuk beberapa yang berhubungan dengan standar efisiensi energi yang ditunda sampai ditinjau oleh administrasi Trump.



3. Aborsi

Presiden Donald Trump telah memerintahkan pemerintah AS untuk tidak akan mendanai LSM yang menyediakan layanan aborsi.



4. Perjanjian dagang Trans-Pasifik (TPP)

Donald Trump resmi menarik diri dari semua perundingan Kemitraan Trans-Pasifik dan dari penandatanganan kesepakatan perdagangan.



5. Penundaan Penerimaan Pegawai Federal

Presiden Donald Trump telah menyatakan kepada kantor-kantor dan badan-badan pemerintahan untuk tidak melakukan perekrutan baru, dengan dua pengecualian: personel militer dan posisi keselamatan publik.



6 dan 7. Mempercepat Akses Pipa Minyak Dakota dan Keystone

Donald Trump memerintahkan percepatan pembangunan pipa minyak yang dikenal dengan “Dakota Access”. Pipa sepanjang 1.885 km di North Dakota dibangun oleh sejumlah perusahaan yang dipimpin oleh Energy Transfer Partners LP (ETP.N). Pipa ini akan dijadikan akses paling cepat untuk membawa serpih minyak Bakken dari North Dakota ke kilang Gulf Coast AS. Selain itu, Trump memerintahkan untuk mempercepat pembangunan pipa minyak Keystone selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.



8. Mempercepat Kajian Lingkungan untuk semua Infrastruktur Prioritas

Presiden Donald Trump memerintahkan lembaga dan ketua Dewan Gedung Putih untuk segera merampungkan semua kajian lingkungan secepatnya bagi proyek-proyek infrastruktur prioritas tinggi. Trump memberikan waktu 30 hari.



9. Pipa Baja

Presiden Donald Trump mengarahkan Menteri Perdagangan untuk membuat peraturan guna memastikan bahwa semua jaringan pipa yang dibangun atau diperbaiki di Amerika Serikat dibangun dengan bahan buatan Amerika “semaksimal mungkin”.



10. Mengkaji Peraturan Pabrik

Dalam memorandum ini, Presiden Donald Trump memerintahkan Menteri Perdagangan untuk memulai kajian peraturan mengenai izin usaha selama 60 hari bagi produsen Amerika, dengan tujuan mencari cara untuk mempercepat perizinan dan semua proses federal untuk mereka.



11. Deportasi

Presiden Donald Trump telah mengarahkan lembaga terkait untuk mendeportasi pendatang ilegal di AS, terutama yang terlibat kasus kriminal, dengan menambahkan wewenang terhadap petugas imigrasi. Donald Trump juga memerintahkan Jaksa Agung dan Menteri Keamanan Dalam Negeri untuk memblokir dana hibah federal untuk pembangunan kota khusus.



12. Pembangunan Tembok Pembatas antara AS dan Meksiko

Trump menyatakan Amerika Serikat akan segera membangun dinding di perbatasan selatan. Donald Trump telah mengarahkan lembaga terkait untuk memulai perencanaan dan mengidentifikasi pendanaan untuk proyek tersebut, termasuk mengirim permintaan kepada Kongres.



PBS | BBC | YON DEMA