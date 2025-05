Insiden Crane Jatuh di Mekah, Tokoh Dunia Ucapkan Duka

TEMPO.CO, Jakarta - Insiden jatuhnya derek raksasa (crane) di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, yang menewaskan 107 orang dan melukai 238 lain menarik perhatian dunia. Musababnya, musibah itu terjadi saat jutaan muslim dari seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk menjalankan ibadah haji.



Presiden Republik Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan turut berdukacita atas kecelakaan itu. "Semoga semua korban meninggal diberikan tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," cuit SBY melalui akun Twitter-nya, Sabtu, 12 September 2015.



Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyatakan hal serupa. Sebanyak sembilan orang asal India menjadi korban dalam kecelakaan itu. "My thoughts and prayers are with the families of those who lost their lives in the crane crash in Mecca. I wish the injured a quick recovery," ujar Modi melalui akun Twitter @narendramodi.



Perdana Menteri Inggris David Cameron ikut menyampaikan dukacita melalui akun Twitter @Number10gov. "My thoughts and prayers are with those who have lost loved ones at #mecca today," cuitnya.



Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Arab Saudi menyempatkan diri berkunjung ke Mekah untuk menjenguk korban asal Indonesia. "Saya sampaikan dukacita mendalam kepada para korban, termasuk warga kita dari Indonesia," tutur Joko Widodo di begitu tiba di Istana Raja Faisal, Jeddah.



Sejumlah pemimpin dunia lain juga menyampaikan dukacita melalui pesan kabel langsung kepada Raja Arab Saudi Salman Abdulaziz. Di antaranya Perdana Menteri Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser dan Perdana Menteri Khalifa bin Salman Al Khalifa.



Tak ketinggalan, warga dunia maya menyampaikan rasa dukanya melalui tanda pagar #PrayforMakkah. Hingga saat ini, ada 134 ribu tweet dengan tanda pagar tersebut.



Insiden crane jatuh itu terjadi Jumat kemarin sekitar pukul 17.30 waktu setempat akibat hujan dan badai yang disertai angin kencang melanda wilayah Mekah. Seorang saksi mata mengatakan derek raksasa itu jatuh ke lantai 3 Masjidil Haram.



