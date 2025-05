TEMPO.CO , Berlin - Situs Süddeutsche Zeitung, Kamis, 7 Mei 2015, melaporkan bahwa dinas intelijen Jerman, Bundesnachrichtendienst (BND), telah berhenti melakukan pemantauan Internet untuk badan intelijen sinyal Amerika Serikat, National Security Agency (NSA).



Sejak awal pekan ini, menurut website itu, stasiun pendengaran BND di Bad Aibling hanya mengirim informasi dari pesan faks dan panggilan telepon.



Menurut Süddeutsche Zeitung, BND secara drastis mengurangi kolaborasi dengan NSA. Lalu lintas Internet hingga awal pekan ini hanya akan diteruskan ke AS, tapi tidak lagi direkam.



Laporan itu menambahkan, dalam konsultasi dengan kantor kanselir Jerman, BND telah meminta pemerintah AS memberikan alasan yang tepat mengapa perlu melakukan pemantauan Internet atas setiap orang atau lembaga.



Permintaan tersebut merupakan reaksi terhadap laporan dugaan penyalahgunaan stasiun itu untuk pemantauan politikus Eropa dan pemimpin pemerintahan serta lembaga-lembaga Uni Eropa. NSA menjawab bahwa kekurangan waktu mencegah NSA menyediakan justifikasi untuk pencarian internet seperti yang diminta.



Süddeutscher Zeitung menyatakan, belum diketahui apakah NSA akan terus menolak untuk memberikan pembenaran untuk pencarian dan monitoring di Internet. Pada masa lalu, NSA ternyata memberikan alasan untuk pemantauan telepon dan faks yang diusulkan.



Laporan itu juga menyebutkan NSA telah melengkapi stasiun pendengaran di Bad Aibling dengan peralatan teknis yang canggih. Sejumlah personel NSA diyakini bekerja di sana bersama-sama dengan sekitar 120 personel BND.



Adapun NSA tidak berkomentar soal pembatasan kerja sama dengan BND ini. Menurut laporan surat kabar Rheinische Post, pemerintah Jerman dan AS juga sedang bekerja untuk membenahi kerjasama intelijen mereka.



DEUTSCHE WELLE | ABDUL MANAN

