ISIS Klaim Bisa Beli Nuklir dari Pakistan

TEMPO.CO, London - Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mengklaim bisa membeli senjata nuklir pertamanya dalam waktu 12 bulan dari Pakistan dan kemudian menyelundupkannya ke Amerika Serikat. Klaim itu ditulis di majalah propaganda ISIS, Dabiq, dan mengatakan bahwa situasinya "lebih mungkin hari ini daripada satu tahun yang lalu".



Menurut artikel itu, kelompok mereka berkembang begitu cepat dan mampu untuk membeli senjata. Sandera dari Inggris John Cantile rupanya yang menulis untuk majalah itu dan telah muncul di beberapa video propaganda dan artikel untuk ISIS. Cantile disandera kelompok itu selama lebih dari dua tahun.



Dalam sebuah artikel berjudul "The Perfect Storm", Dabiq mengklaim bahwa ISIS memiliki miliaran dolar di bank dan menggambarkan "operasi hipotetis" yang melibatkan pembelian sebuah bom nuklir melalui penjual senjata yang memiliki hubungan dengan pejabat korup di Pakistan. Senjata itu berpotensi bisa diselundupkan ke Amerika Utara dengan perahu. "ISIS tidak merahasiakan fakta bahwa mereka memiliki niat menyerang Amerika," tulis laporan itu.



Artikel itu diakhiri dengan peringatan: "Di saat wilayah kekuasaan ISIS melintasi perbatasan dari satu negara ke negara lain seperti api yang membakar di luar kendali, itu hanya akan soal waktu sebelum ISIS mencapai dunia barat."



Anthony Glees, direktur Pusat Keamanan dan Studi Intelijen di University of Buckingham, mengatakan, itu menjadi tindakan bunuh diri bagi Pakistan jika memasok mereka dengan nuklir, dan akan menjadi aksi bunuh diri juga bagi ISIS jika ingin mendapatkannya.



Menurut Glees, kepemilikan nuklir itu akan menyebabkan adanya intervensi militer langsung terhadap mereka. Namun dia tak menampik kemungkinan ISIS mungkin mencoba untuk mendapatkan nuklir dari negara lain. "Tapi jika demikian, semua badan intelijen Barat harus dalam kewaspadaan tertinggi untuk mencegah hal ini," kata Glees.



Cantile ditangkap ISIS di Suriah pada bulan November 2012 bersama-sama dengan wartawan Amerika Serikat yang kemudian dibunuh, James Foley.



