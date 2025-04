Israel Terus Menyerang Gaza, 90 Tewas dalam 48 Jam

Negara-negara Teluk Minta AS Hentikan Israel Serang Iran, Ini Alasannya

Pada Jumat lalu, Kepala Kantor Mediterania Timur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Hanan Balkhy mendesak duta besar AS yang baru di Israel, Mike Huckabee, agar mencabut blokade Gaza sehingga obat-obatan dan bantuan lainnya dapat masuk ke jalur tersebut. “Saya ingin dia datang dan melihat situasi secara langsung,” ujarnya.

Menurut laporan The Times of Israel, Huckabee mengunjungi Tembok Barat, tempat doa Yahudi tersuci di Kota Tua Yerusalem, saat kemunculan pertamanya pada Jumat lalu. Dia menyisipkan doa di dinding, yang katanya ditulis tangan oleh Presiden AS Donald Trump.