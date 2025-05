Istana Protes Foto Ratu Elizabeth II Hormat Ala Nazi

TEMPO.CO, London - Istana Buckingham menyatakan kekecewaannya terhadap penerbitan gambar pribadi milik kerajaan oleh surat kabar The Sun.



Dalam gambar yang diterbitkan oleh The Sun tersebut menunjukan Ratu Elizabeth II memberikan salam hormat khas Nazi.



"Hal ini sangat mengecewakan, film tersebut diambil delapan dekade yang lalu dan tampaknya dari arsip pribadi keluarga kerajaan, telah diperoleh dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar," kata seorang juru bicara kerajaan seperti yang dilansir The Guardian pada 18 Juli 2015.



Dalam gambar tersebut juga tampak saudarinya Margaret, pamannya Edward, Prince Of Wales serta ibunya.



Gambar tersebut diambil dari sebuah cuplikan film yang direkam di tahun 1930-an dengan durasi 17 detik saat Ratu yang kala itu berusia 6 tahun tengah bermain di taman belakang bersama keluarganya.



Sementara itu dalam menanggapi kritikan dari Istana, surat kabar The Sun mengatakan bahwa fokus publikasi gambar tersebut ditujukan untuk paman Ratu Elizabeth, pangeran Edward yang waktu itu merupakan pewaris tahta kerajaan.



"Elizabeth dan Margaret adalah anak-anak. Tapi Edward, sudah menjadi penggemar Hitler - dan tetap demikian hingga akhir tahun 1970, lama setelah kengerian Holocaust itu dikalahkan," kata pemimpin kolom The Sun terkait publikasi video tersebut.



Edward, yang kemudian menjadi Raja Edward VIII turun tahta dan menikahi sosialita Amerika Wallis Simpson, menghadapi berbagai tuduhan sebagai simpatisan Nazi. Pasangan ini difoto bertemu Hitler di Munich pada bulan Oktober 1937, kurang dari dua tahun sebelum perang dunia kedua meletus.



THE GUARDIAN|YON DEMA